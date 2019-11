Ball des Sports in Neumünster : Kreissportverband setzt auf sein bewährtes Ball-Konzept

Der 42. Sportlerball steigt am 11. Januar 2020 in den Holstenhallen. Der Vorverkauf für die 4000 Eintrittskarten hat begonnen.

von Rolf Ziehm

05. November 2019, 13:41 Uhr

Der Kreissportverband (KSV) setzt bei seinem gesellschaftlichen Höhepunkt „Ball des Sports“ auf das zuletzt bewährte Konzept. Die 42. Auflage des Tanzvergnügens steigt am Sonnabend, 11. Januar 2020, in den Holstenhallen mit den Bands und Diskjockeys, die schon in diesem Jahr für tolle Partystimmung sorgten.

„‚Toni Gutewort and his Dance Orchestra‘ haben bei der Premiere 2019 gut eingeschlagen“, sagt KSV-Geschäftsführer Eggert Rohwer und fügt hinzu: „Die Ballgäste mögen Tanzmusik. Die Akustik in Halle 1 war super.“ Im Foyer sind „Magic 25“ bereits zum achten Mal dabei und können auf eine große Fangemeinde zählen. DJ Holger Gränert (Halle 1) und Stefan Sieck (Foyer) legen im Wechsel mit den Livebands Musik auf. Die Disko mit Ruwen Prochnow in Halle 2 beginnt um 22 Uhr – „nach der Sportlerehrung“, so Rohwer.

Die Proklamation der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres ab 21.30 Uhr ist aus Sportlersicht der Höhepunkt des Ballabends. Die Courierleser und eine Fachjury aus KSV, Sportpool und Courier-Sportredaktion bestimmen mit ihrem Votum, wer das Rennen machen wird.

Einlass ist ab 19 Uhr, offizieller Ballbeginn um 20 Uhr. Schirmherr ist Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras. Er wird mit seiner Partnerin Britta Remmert, der KSV-Vorsitzenden Ute Freund und deren Mann Norbert den Ball traditionell mit einem Wiener Walzer eröffnen. „Eine klassische Moderation wird es diesmal nicht geben. Wir haben uns da etwas anders überlegt“, sagt Rohwer, ohne schon ins Detail gehen zu wollen. Auch der erste Show-Act des Abends sei noch offen.

Klar ist dagegen der ab 20 Uhr startende Losverkauf für die Tombola mit rund 900 Gewinnen. Mit zwei Euro pro Los ist der Ballgast dabei. Hauptpreise sind ein Reisegutschein über 750 Euro vom First Reisebüro und KSV, ein Sylt-Wochenende mit Hotelübernachtung und einem Peugeot (leihweise) der Firma Haase sowie vier Wochen „Mini fahren“ vom Autohaus Nord.

Der Verkauf der 4000 Karten zum Preis von 25 Euro (Karten ohne Sitzplatz), 30 Euro (Halle 1 und Empore) und 80 Euro (VIP-Karte) hat begonnen. Die Karten gibt es in der KSV-Geschäftsstelle am Hansaring 130, Tel. 14195, zu den Geschäftszeiten, oder via Facebook („Ball des Sports“) oder Instagram („ball_des_sports_nms“).