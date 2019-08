Bauarbeiten in Tungendorf : Kreisel am Loose-Platz-Platz ab Mittwoch zum Teil frei

Der dritte Bauabschnitt im Kreisverkehr am Helmut-Loose-Platz ist ab Mittwoch für den Verkehr teilweise freigegeben.

von Rolf Ziehm

06. August 2019, 13:31 Uhr

Autofahrer können nun die Zufahrt über Wilhelminenstraße und Hürsland nutzen, teilt die Stadt mit. Weiter gesperrt sind die Straßen Am Kamp und Rüschdal vom Helmut-Loose-Platz aus. Zudem können die Parkplätze der VR-Bank nicht genutzt werden.

Von der Straße Am Kamp können Autofahrer nicht in den Rüschdal (und umgekehrt) fahren. Beide Straßen bleiben vorerst eine Sackgasse. Autofahrer können über Am Kamp – Wookerkamp – Rotdornallee in den Rüschdal (und umgekehrt) gelangen.

Die Busse der Stadtwerke werden eine neue Route fahren. Einzelheiten sind auf der Webseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-neumuenster.de abrufbar.