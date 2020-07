Ferienfreizeit : Kreativ-Zeltlager des Jugendverbands Neumünster trotzt Corona

Die „Sommermelodie“-Freizeit findet in Lütjensee im kleineren Rahmen statt.

von Rolf Ziehm

07. Juli 2020, 17:04 Uhr

Das Zeltlager für die Kinder musste der Jugendverband (JVN) streichen. Die Kreativ-Freizeit „Sommermelodie“ auf dem Gelände des Kreisjugendrings Stormarn in Lütjensee steigt dagegen – coronabedingt im kleinen Rahmen und mit Hygienekonzept.

15 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 19 Jahren stellen dort mit 21 Teamern ein Programm auf die Beine, das es in sich hat. „Es gibt einen Chor, eine Band, Videoproduktionen, Texte für einen Poetry Slam“, sagt JVN-Geschäftsführer Marco Maibaum, der die Freizeit leitet.

Kleine Kontaktgruppen

Die Jugendlichen sind wie die Betreuer in Teams eingeteilt. „Solche Kontaktgruppen in der Jugendarbeit sind erlaubt“, sagt Maibaum und findet es eigentlich schizophren: „Wir wollen keine Cliquenbildung, müssen hier aber unter Corona so arbeiten.“ Und das sehr fantasiereich: Mit dem Smartphone werden digitale Stationsläufe, Rätsel- und Entscheidungsspiele gedreht. Es werden Podcasts, eigene Songs und ein „Behind-the-Scene-Tape“ erstellt, das die Arbeit dokumentiert.

Film auf Youtube

Die Abschlusspräsentation ist am Freitag, 10. Juli, ab 20.15 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Jugendverbands zu sehen. Maibaum: „Wir machen eine Direktverlinkung auf unserer Homepage www.jvn.de.“

Luisa Rott (19) und Lillian Janke (18) sind im fünften Jahr dabei und finden es „wie immer cool“. Seit 2019 haben sie die Juleica, die Jugendleiter-Card – Voraussetzung, um selbst als Teamer einzusteigen. Der JVN-Vorsitzende Dietrich Mohr nennt das „Kreislauf des Ehrenamts“. Kinder erleben eine Zeltlagerfreizeit, werden dabei von Jugendlichen betreut, die von erfahrenen Teamern begleitet werden und so in diese Rolle hineinwachsen.