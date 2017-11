Neumünster : Krätze und Läuse auf dem Vormarsch

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

von Rolf Ziehm

erstellt am 16.Nov.2017 | 08:15 Uhr

Neumünster | Ein Aushang an der Tür zur Kita Einfeld zeigt: Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sind Infektionskrankheiten wie Magen-Darm-Grippe und Scharlach oder Parasiten wie Kopfläuse und Krätzemilben wieder auf dem Vormarsch. Wo viele Kinder eng zusammen spielen, besteht natürlich auch eine erhöhte Gefahr für eine Ansteckung oder einen Befall.

„Wir haben einen Verdachtsfall auf Krätze“, bestätigte Kita-Leiterin Sabine Beckmann-Gibbisch. Kinderärzte sagten laut der betroffenen Mutter, das grassiere zurzeit in Neumünster. Soweit möchte Dr. Johannes Kandzora, der mit seiner Frau Kathrin eine Kinderarztpraxis betreibt, nicht gehen. „Wir haben in der Tat einige Krätzefälle gehabt in den vergangenen Wochen. Ich würde aber nicht von einer Epidemie sprechen“, so Kandzora. Die Krätzemilben verursachen Hauterscheinungen mit starkem Juckreiz, seien aber mit Cremes gut zu behandeln. Der Erfolg hänge auch von der Umgebungshygiene ab. Ein Befall mit Krätzemilben ist meldepflichtig.

Nicht nur am Bollbrück zwickt und krabbelt es. „Wir haben jetzt die Zeit, in der Kopfläuse auftreten“, sagte Jörg Asmussen, der Leiter des Fachdienstes Frühkindliche Bildung. Die Mitarbeiter der städtischen Kita seien aber entsprechend geschult, um mit dem Problem umzugehen.

Beim Gesundheitsamt sieht die Leiterin Dr. Alexandra Barth zurzeit keine besondere Häufung und keine besonderen Erkrankungen. „Im Winter hat die Magen-Darm-Grippe mehr Saison als im Sommer. Es ist aber alles im normalen Rahmen“, sagte sie und nannte den Hinweis auf Hygienemaßnahmen etwa in den Kitas „wichtig und richtig“.

Das A & O dabei seien „gründliches Händewaschen und dass man Abstand zu anderen hält, wenn man erkrankt ist. Kranke Kinder mit Fieber oder Durchfall gehören zu Hause ins Bett und nicht in die Kita“, so Alexandra Barth. Bei Krätze- oder Läusebefall sei eine entsprechende Behandlung nötig. Kinderarzt Johannes Kandzora bestätigt, dass Krätze und auch die immer mal wieder auftretenen Kopfläuse gut zu bekämpfen seien. Zwar sei auch das durch Tröpcheninfektion übertragene Scharlach sehr ansteckend, aber gut behandelbar. Da es sich um eine bakterielle Erkrankung handele und mehrere Typen von Scharlach gebe, sei eine mehrfache Ansteckung möglich. Kandzora: „Aber es ist kein Krankheitsbild, vor dem man erschrecken muss.“