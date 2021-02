Corona : Kostenlose Schnelltests für Mitarbeiter von Schulen und Kitas

Rund 2000 Berechtigte in Neumünster können sich ab Montag an das DRK-Testzentrum Holstenhalle, Arztpraxen und Apotheken wenden.

von Rolf Ziehm

19. Februar 2021, 13:02 Uhr

Ab Montag können sich alle Mitarbeiter von Schulen, Kitas und in der Tagespflege kostenfrei zweimal pro Woche per Antigen-Schnelltest auf Corona testen lassen. Das sind laut Recherchen des Deutschen Roten Kreuzes bei der Stadt in Neumünster allein rund 2000 Menschen.

Anlaufstationen für die Schnelltests sind das vom DRK betrieben Test-Drive-In an den Holstenhallen. Aber auch in Arztpraxen und Apotheken – und damit bei möglichst vielen Anlaufpunkten – soll es die Tests geben. Das Kieler Gesundheitsministerium hat einen entsprechenden Rahmenvertrag mit dem DRK Schleswig-Holstein, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Apothekerkammer abgeschlossen.

Neumünsters DRK-Vorstand Sven Lorenz erläutert den Hintergrund: „Die Grundschulen, Kitas und die Kindertagespflege öffnen unter der Prämisse des Landes, dass sich die Mitarbeiter kostenfrei und freiwillig zweimal die Woche per Antigen-Schnelltest testen lassen können. Sie bekommen dafür bei ihrem Arbeitgeber eine Art Bonusheft für maximal zehn Schnelltests in den kommenden fünf Wochen bis Karfreitag, 2. April, dem Beginn der Osterferien.

„Die Kosten rechnen wir direkt mit dem Land ab“, sagt Lorenz: Wir sind gespannt, wie viele Berechtigte nächste Woche kommen und wie viele Apotheken und Ärzte mitmachen.“

Eine Anmeldung beim DRK-Testzentrum ist nicht erforderlich. Es hat täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet und kann bequem mit dem Auto angesteuert werden. Das Procedere ist wie bei den Antigen-Schnelltests für Selbstzahler. Wenn der nur wenige Minuten dauernde Test ein positives Ergebnis zeigt, folgt ein anschließender PCR-Test und die sofortige Quarantäneanordnung durch das dann eingeschaltete Gesundheitsamt der Stadt.

Testen lassen können sich nicht nur Mitarbeiter in Neumünsteraner Schulen und Kitas, entscheidend ist der landesweit einheitliche Berechtigungsschein. Bislang kommen täglich rund 30 bis 50 Menschen mit ärztlichem Rezept oder auf Anweisung des Gesundheitsamtes zum PCR-Test sowie 20 bis 30 Selbstzahler zum Antigen-Schnelltest.