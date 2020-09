Neumünster : Konzerthelden präsentierten den fünften Live-Stream mit Martin Kämpfer

Die Zuschauer konnten den rockigen Auftritt und eine beeindruckende Lichtshow online verfolgen.

20. September 2020, 13:51 Uhr

„Ein freundliches ‚Hallo‘ an euch zuhause! Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sind total froh, dass wir dabei sein dürfen“, sagte Martin Kämpfer, als er am Sonnabendabend die Bühne betrat. Er und seine Musiker eröffneten mit rockigem Sound und besinnlichen Texten den fünften Live–Stream der Reihe Konzerthelden.

Die Zuschauer konnten live von ihren digitalen Geräten die Konzerte von Martin Kämpfer und Nordlys von der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN) verfolgen. Eine beeindruckende Lichtshow gehörte zum Live-Auftritt dazu. „Das ist extrem wichtig und transportiert Atmosphäre nach Hause. Der technische Aufwand ist enorm, wir arbeiten mit 15 Leuten hier“, erzählte Christoph Merkel, der die Idee zu den Konzerthelden in Neumünster hatte. Finanzielle Hilfe kam mit 1000 Euro von der Dr. Hans-Hoch-Stiftung.

Die Konzerte kann man in den sozialen Medien wie YouTube und auch bei Neumünster TV und im Offenen Kanal Kiel verfolgen. „Es lohnt sich alles, was unserer Kulturszene hilft. Es muss gezeigt werden, dass die Künstler noch da sind und dass Kultur unglaublich wichtig ist. Ich freue mich über jeden, den wir erreichen, und hoffe, dass die Künstler mit Spenden Unterstützung bekommen“, erklärte er weiter. Insgesamt treten 14 Musiker für die Live-Streams auf. Am kommenden Freitag und Sonnabend finden die letzten Konzerte der Reihe „Konzerthelden“ statt.

Spenden kann man über einen digitalen Button auf der Seite „Protected link“ im Internet.