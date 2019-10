von Susanne Otto

04. Oktober 2019, 15:41 Uhr

Wankendorf | Bündnis 90/Die Grünen im Amt Bokhorst-Wankendorf laden zu einem Vortrag von Professor Dr. Klaus Wallmann vom Geomar-Institut in Kiel ein. Sein Thema lautet „Chancen und Risiken der CO2-Verpressung im Meeresboden“. Der Vortrag findet statt am Sonntag, 6. Oktober, ab 15 Uhr im Awo-Familienzentrum Wankendorf am Kirchtor 18.