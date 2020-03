Grossenaspe/Wasbek : Knapp 12.000 Artikel wurden auf zwei Börsen verkauft

In Wasbek waren weniger Besucher als im Vorjahr, aber es wurden mehr Teile verkauft.

Avatar_shz von

02. März 2020, 16:59 Uhr

309 Besucher, 55 Verkäufernummern, 2716 verkaufte Teile und ein leergekauftes Kuchenbuffet konnten die Organisatoren am Ende der vierten Baby- und Kidsbörse in Wasbek verzeichnen. „Das ist wieder ein schöner Erfolg für uns. Wir konnten in diesem Jahr sogar wesentlich mehr Artikel anbieten als bei den vorangegangenen Börsen. Darunter Bücher, die sich zum echten Renner entwickelt haben“, erklärt Sybille Kuhlmann. Gemeinsam mit Johanna Mossakowski, Katrin Grebenkow und Julia Kaehlcke hatte sie vor zwei Jahren die Idee, eine kleine aber feine Babybörse in Wasbek ins Leben zu rufen. Seitdem erfreut sich die Veranstaltung zunehmender Beliebtheit. „Bei uns wird vor allem die gemütliche Shopping-Atmosphäre geschätzt. Mitverantwortlich für den reibungslosen Ablauf ist das unermüdliche Team von 18 bis 20 Helferinnen, das neben Auf- und Abbau während der Veranstaltung ständig für eine ansprechende Warenpräsentation sorgt.

Große Unterstützung erfährt die Kids- und Babybörse auch von der Schulleitung und dem Hausmeister der Hermann-Claudius-Schule. Wie in jedem Jahr sind die Schule und die Kita Wasbek auch Empfänger einer Spende aus dem Erlös der Börse. Knapp 3000 Euro konnten so insgesamt in den beiden Jahren seit Bestehen der Veranstaltung gespendet werden.

Auch in Großenaspe gab es einen Verkauf. Hier warteten mehr als 20.000 Artikel von 140 Verkäufern auf die rund 800 Besucher. „Obwohl in diesem Jahr weniger Besucher kamen, haben wir mit 9000 Artikeln wesentlich mehr verkauft als im Vorjahr“, so Maike Kuschel. Seit Monaten ist sie gemeinsam mit Claudia Konrad, Nele Funk, Janine Hammerich und Carmen Kulmann mit der Organisation der Veranstaltung beschäftigt gewesen. Die angelieferten Artikel mussten sortiert, zusammengelegt und aufgehängt werden. Viel Arbeit für die über 100 ehrenamtlichen Helfer. „Aber wir sind alle mit Herzblut dabei und freuen uns, dass unser Konzept mit einer Mischung aus sozialem Engagement und Nachhaltigkeit aufgeht“, so Maike Kuschel weiter.

Fünfzehn Prozent der Einnahmen gehen wieder an Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. Welches Projekt gefördert wird, steht zur Zeit noch nicht fest. Großen Zuspruch fand das Kinderbasteln, das in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem „Männer- und Kinderparkplatz“ angeboten wurde.