Abwechslungsreiches Programm : Knapp 1000 Besucher bei der dritten „Nacht der Kirchen“ in Neumünster

Neun Gotteshäuser in der Stadt luden am Freitagabend zu einem ganz besonderen Blick in den Altarraum ein.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

27. Oktober 2019, 17:07 Uhr

Andere Gotteshäuser von Innen sehen, die Gemeindemitglieder kennenlernen und einen Abend lang in ungezwungener Atmosphäre den christlichen Weg auf verschiedene Weisen beschreiten konnte man am Freitag bei der dritten „Nacht der Kirchen“. Neun Kirchen aus Neumünster und Wasbek öffneten ihre Türen. Insgesamt rund 1000 Besucher waren dabei – etwas mehr als im Vorjahr.

Die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche am Prehnsfelder Weg hatte einen „Raum der Stille“ geschaffen. Wärme und Ruhe strahlte der ins Halbdunkel getauchte Gebetsraum aus, in dem 700 flackernde Kerzen auf dem Boden zu einem Labyrinth aufgebaut waren. „Das Gehen durch das Labyrinth kann ein meditatives Erlebnis sein. Es ist auch ein Weg ins eigene Innere“, erklärte Klaus Bergmann, Pastor der Kreuzgemeinde. Mika (13) ging durch das Labyrinth und erklärte: „Ich habe nur auf meine Schritte geachtet und gebetet. Danach bin ich viel entspannter.“

Einige Besucher saßen auf den Stühlen und lauschten dem Taizé-Gesang, einer aus Frankreich stammenden Kirchenmusik. Diese rhythmisch-besinnliche Musik war auch ein Teil des Programms in der Johanneskirche an der Reuthenkoppel. Die evangelische Kirche in Wittorf lud in ihre von Innen in warme, bunte Farben beleuchtete Kirche ein. An der Taizé-Andacht, bei der die Besucher im Kreis saßen, nahm auch Beate Klevesath teil. Sie schwärmte: „Das war wunderbar. Wir brauchen die innere Stille unbedingt. Ich bin Gemeindemitglied in Gadeland, aber dort findet heute nichts statt.“

Mit einem gemeinsamen Kirchengeläut starteten alle Kirchen. Das Motto: „Aus dem Vollen schöpfen“. „Es ist ein wenig wie ein Partyhopping bei Jugendlichen“, beschrieb es Besucherin Frauke Kolthoff aus Bönebüttel. Mit einem Shuttlebus konnten die Besucher zu den Gotteshäusern fahren. Kolthoff startete ihre Nacht in der Adventgemeinde. Die musste allerdings kurzfristig ihr Angebot ändern. „Eigentlich hatten wir eine große Playmobil-Ausstellung über Luthers Leben geplant. Doch krankheitsbedingt hat das nicht geklappt“, erzählte der Gemeindeleiter Christian Korzenietz.

Die Anscharkirche hatte sich ein besonderes Programm ausgedacht. „Heute vor 75 Jahren ist die Kirche nach einem Bombenangriff völlig ausgebrannt. Daran wollen wir erinnern“, sagte Pastorin Angelika Doege-Baden-Rühlmann. Sie hielt mit ihrem Mann den Vortrag. Nach dem traurigen historischen Part ging es dann etwas fröhlicher zu. Ein Church-Poetry und das Kirchenkabarett sorgten für Stimmung.

In der Vicelinkirche gab es eine sehr andächtige, ruhige Atmosphäre. Bei Kerzenschein lasen sechs Frauen aus dem Literaturkreis Gedichte und lyrische Texte. Die St. Maria-St. Vicelin Kirche gab Kirchenführungen, die sich mit Textbeiträgen von Pfarrer Peter Wohs und Auftritten der Sängerin Birgit Glatz und Organistin Maike Zimmermann abwechselten. „Es ist eine schöne Nacht. Es sind deutlich mehr Leute hier als im vorherigen Jahr“, urteilte Pfarrer Peter Wohs.