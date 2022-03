Handball-Oberliga HH/SH Männer : Kleiner Hoffnungsschimmer und ein drückender Schuh bei der SG Wift Neumünster

Vor dem Heimspiel in der Abstiegsrunde am Sonnabend gegen Norderstedt rückt eine neue Konstellation in der 3. Liga in den Fokus. Eine Position im Team bereitet jedoch ein wenig Kopfzerbrechen.

Neumünster | So schnell sieht man sich wieder: Die Abstiegsrunde in der Handball-Oberliga der Männer führt die SG Wift und die HT Norderstedt zusammen. Beide Teams waren bereits in der Vorrunde aufeinandergetroffen und messen nun in der Abstiegsrunde ihre Kräfte – Schauplatz ist erneut Neumünster. Der Tabellensechste von der Schwale (3:9 Punkte/154:17 Tore) erwarte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.