Hein Tüt sagt “ Guten Morgen“ : Kleiner Hein und große Welt

Bei einem Besuch in Hamburg am Neuen Wall musste Hein oft schmunzeln.

08. Juli 2021, 07:00 Uhr

Hein zog es in die große weite Welt. Er verbrachte einen Tag in Hamburg. Dabei kam er auch ins Passagenviertel um den Neuen Wall und konnte Menschen studieren, die in exklusiven Outfits und mit vielen großen Taschen mit Designernamen durch die Straßen schlenderten. Hein kam aus dem Schmunzeln nicht heraus – auch beim Blick in die Schaufenster. Bei den spärlichen Auslagen konnte er sich schnell orientieren bei Gucci, Prada oder Louis Vuitton. Was Hein schon bei den Passanten festgestellt hatte: Schwarz ist in. Das vornehme Herren-Ensemble, das er in einem Schaufenster erblickte, war ebenfalls schwarz – vom Hut über Hemd und Blouson bis zur Hose und den Schuhen mit schrecklich dicken Sohlen. Für Hein mutete das wie Arbeitskleidung an, ein Hamburger Fischer könnte das doch gut tragen. Auf einem kleinen weißen Blatt am Schaufensterboden wurden dann in sehr kleiner Schrift die Preise verraten: Allein der Hut sollte schon über 400 Euro kosten, das gesamte Arrangement 3770 Euro! Jetzt musste Hein aufpassen, dass er vor Lachen nicht laut losprustete. Aber Hein flanierte hanseatisch gelassen weiter - in seinem Fischerhemd und mit Piep im Mund: Entscheidend ist die innere Haltung!

