Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld : Kleine Zirkuskünstler geben in Neumünster Vorstellungen

Zirkus Quaiser aus Wrist ist eine Woche lang zu Gast und trainiert die Jungs und Mädchen in der Manege.

11. September 2019, 15:27 Uhr

Isabella ist ganz aufgeregt. „Ich balanciere auch zu Hause im Garten sehr gerne. Früher hatte ich mal eine Slackline“, sagt die Siebenjährige. Dann nimmt Alexander Quaiser die Grundschülerin aus der 2a an die Hand und führt sie sicher über das Drahtseil in der Manege. Für mehr als 200 Kinder der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld heißt es diese Woche Jonglage und Artistik statt Deutsch und Mathematik. Zirkus Quaiser aus Wrist (Kreis Steinburg) ist zu Gast und führt alle zehn Grundschulklassen einmal durch das Projekt.

„Die Familie Quaiser war vor vier Jahren schon einmal hier und hat das ganz toll gemacht. Wir haben uns daher entschlossen, sie wieder einzuladen. Es ist großartig, wie sie mit den Kindern umgeht“, schwärmt Schulleiterin Gunhild Cordts.

Jeden Tag sind andere Klassenkombinationen am Start. Gemeinsam mit der 2b probten gestern Vormittag die 3a, die 1c und die 4b – und das nicht nur für sich selbst. Jeweils abends um 18 Uhr gibt es dann eine rund eineinhalbstündige Vorstellung mit Pause für jedermann (Eintritt für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 4 Euro) im Zelt vor der Schule. „Ich habe mir die am Montagabend angesehen und war begeistert. Die Kostüme, die die Kinder bekommen, sind wirklich süß. Und die Familie bindet jedes Kind nach seinen Fähigkeiten ein“, sagt Gunhild Cordts, die das Projekt für 2023 schon wieder gebucht hat.

„Wir vermitteln den Kindern ein enormes Können aus vielen verschiedenen Bereichen der Artistik“, sagt Alexander Quaiser. Die Projekttage förderten die Kreativität und den Gemeinschaftssinn. Schüler erarbeiteten in Gruppen artistische Darbietungen und lernten so, im Team gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen.

Der Zirkus fährt nun die nächste Schule in Neumünster an. In der kommenden Woche dürfen die Wittorfer Grundschüler ihr Können in der Manege präsentieren.