Kleiderbörse in Boostedt : Kleine Teile waren besonders begehrt

400 Schnäppchenjäger kauften in Boostedt 8072 Sachen.

10. September 2019, 13:01 Uhr

Die Baby-, Kinder- und Jugendbekleidungsbörse lockte am Sonntag etwa 400 Schnäppchenjäger in die Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt. Gebrauchte Kinderbekleidung und Spielzeug fanden einen reißenden Absatz.

„Schon eine Stunde vor der Öffnung standen die ersten in der Schlange, und nach nur zehn Minuten hatten wir schon 294 Besucher. Insgesamt haben wir 8072 Teile verkauft. Wir behalten immer 15 Prozent des Verkaufspreises für eine Spende ein, die Kindern zugute kommt. Dieses Mal können wir 1552 Euro übergeben, aber wem, klären wir noch“, berichtete Ingrid Voss vom 26-köpfigen Babybörsen-Team.

Besonders gut gingen dieses Mal Kleinteile wie Kleidung und Spielzeug weg. „Ganz schlecht liefen große Teile wie Fahrräder und Kinderwagen“, so Ingrid Voss. Am Sonnabend hatten die Schwangeren Erstzugriffsrecht, 60 Frauen konnten in aller Ruhe nach Babykleidung schauen. Vom Kaffee-und Kuchenverkauf können 282 Euro an die christliche Partnergemeinde im Kongo gespendet werden.

Eilika Degenhardt und ihr Sohn Justus waren aus Ehndorf nach Boostedt gekommen und hatten sich ordentlich eingedeckt. „Ich habe für Justus T-Shirts, Hosen, Jacken und Schuhe besorgt. Ich komme gerne her, denn hier gibt es gute Kleidung, und das Angebot ist groß. Seitdem die Börse in der Schule und nicht mehr in der Kirche stattfindet, hat man auch mehr Platz zum Stöbern“, erzählte die Mutter.