Bokhorst : Klaus Thies hat fast 2000 Modellautos gesammelt

Die kleinen Laster, Busse, Tanklastzüge, Sattelzüge und Sonderfahrzeuge werden gut sortiert im Keller in Schaukästen aufbewahrt.

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 08:23 Uhr

Fein säuberlich nach Einsatzbereichen oder Firmen aufgeteilt reihen sich LKW, Busse, Tanklastzüge, Sattelzüge und Sonderfahrzeuge in den Schaukästen im Keller von Klaus und Regina Thies aus Bokhorst aneinander. „Ich hatte eines Tages keine Lust mehr, hinter meiner Frau herzutrotten, wenn diese neue Spielzeuge für die Kinder des Bokhorster Kindergartens auf dem Flohmarkt ergatterte. Und irgendwie kam mir ein 1955er Viking Modellauto in den Sinn, das mir meine Patentante Maria einst zur Einschulung geschenkt hatte“, erinnert sich Klaus Thies an die Anfänge. Ein Besuch in seinem Hobbykeller.

Damit war das Eis der Langeweile gebrochen und künftig richtete sich der Blick von Klaus Thies auf den Flohmarktständen auf versteckte Schätze aus der Welt der Modellautos.

1447 Lkw sind so zusammengekommen. Dazu kommen noch einmal 518 Viking Modelle. Darunter befinden sich sogar einige eher seltene unverglaste Modelle, wie etwa ein alter Mercedes Kipper und eine VW-Pritsche aus dem Jahr 1955. Die Schaukästen im Keller hat der Sammler in liebevoller Kleinarbeit selbst gebaut.

Etwas jünger als die liebgewonnenen Stücke im Keller ist dagegen ein horizontblauer Mercedes MB-8 aus dem Baujahr 1968 mit satten 60 PS und der Baunummer 186, der in der Garage steht. „Mit dem geht es zu dem einen oder anderen Oldtimertreffen oder zur Holstenköste“, meint der Sammler.

„Immerhin kann man die fast 2000 Modelle der tollen Kleinfahrzeuge im Keller nur bewundern, in die Hand nehmen oder jedes Jahr mindestens einmal abstauben, da macht der Oldtimer in der Garage doch mehr Spaß, und auch die Liebste darf dann mit“, meint Klaus Thies, der sich auf den Frühling und die nächste Ausfahrt freut.

Immerhin feiert das Paar dieses Jahr goldene Hochzeit. Und vielleicht gibt es ja ein neues Modellauto als Geschenk. Das erste Viking-Modell von der Patentante hat der junge Thies nämlich verkauft: für Spritgeld für sein Moped, um damit zur seiner Regina zu fahren. Damit war das Modellauto weg. Nur die Liebste, die gibt es immer noch.