Landtagspräsident lud zum Empfang für Obdachlose : Klaus Schlie will Schufa stärker in die Pflicht nehmen

Rund 120 Gäste führten auf Initiative von Kirsten Eickhoff-Weber und Harry Gutschmidt mit Landtagsabgeordneten Gespräche.

09. Januar 2020, 19:24 Uhr

Markus sagt es klar heraus: „Ich bin wohl das, was mein eine gescheiterte Existenz nennt.“ Dabei hat der 58-Jährige ein abgeschlossenes Medizinstudium, ist sozial engagiert und „eigentlich mit meinem Leben zufrieden“. Doch Burnout und Selbstzweifel standen ihm im Weg. Der gebürtige Neumünsteraner ist nach einer Zeit der Wohnungslosigkeit in Berlin 2007 zurück an die Schwale gekommen, wohnt im Haus seiner Mutter. Am Donnerstagabend zählte er zu den rund 120 obdachlosen, wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Gästen, die der Landtag auf Anregung von Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber gemeinsam mit dem Tungendorfer Harry Gutschmidt zum Abendessen in den Festsaal der Stadthalle eingeladen hatte. Es war nach zwei vergleichbaren Veranstaltungen in Kiel der Auftakt zu einer Landestour der schleswig-holsteinischen Parlamentarier, die sich nach einem Landtagsbeschluss vom vergangenen Jahr einig sind: Wir müssen mehr für diese Menschen machen.

Rund 10.000 Männer und Frauen ohne oder mit unsicherer Bleibe gibt es im Land – Tendenz steigend. Allein in Neumünster liegt die Zahl bei 1142. „Davon sind 175 jünger als 25 Jahre“, sagte Landespastor Heiko Naß. „Die Gründe für Wohnungslosigkeit sind vielfältig“, betonte Landtagspräsident Klaus Schlie, der mit zahlreichen Parlamentariern angereist war, um „Gespräche auf Augenhöhe“ zu führen. Es sei „ein Skandal“, dass in einem reichen Land wie Deutschland viele Menschen über Jahre hinweg nicht aus der Situation herauskämen, so Schlie.

Land will Topf für Mietrückstände schaffen

Er kündigte an, das Land werde „einen Topf“ schaffen, um Mietrückstände für in Not geratene Menschen auszugleichen. Zudem werde er sich dafür einsetzen, die Wirtschaftsauskunftei Schufa stärker zu bändigen. Es könne nicht sein, dass nur wegen eines negativen Schufa-Eintrags Menschen Wohnungen verlören.

Nach dem Buffet hatten die Gäste noch die Gelegenheit, sich bei Friseurin Birgit Dohrn und ihrem Team in der „Wellness-Ecke“ die Haare schneiden zu lassen.