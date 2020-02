„Wir machen Neumünster sauber“ : Klaus-Groth-Schule gibt den Startschuss für die Courier-Aktion

Beim „Nachhaltigkeitstag“ sammelten 8000 Schüler Müll – und zwar joggend.

28. Februar 2020, 16:29 Uhr

Plogging ist ein Kofferwort, gebildet aus „plocka“ (schwedisch für aufheben) und Jogging. Mit dieser envoguen Natursportart, bei der laufend Müll gesammelt wird, hat die Klaus-Groth-Schule am Freitag den inoffiziellen Auftakt zur Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ gegeben. Alle 800 Schüler und 65 Lehrer beteiligten sich am „Nachhaltigkeitstag“.

„Wir sind gerne bei der Courier-Aktion dabei, denn wir wollen das Thema Nachhaltigkeit verstärkt in den Vordergrund stellen. Das war nicht nur der Wunsch der Lehrer, sondern vor allem der Schüler“, erklärte André Streicher, stellvertretender Schulleiter der KGS. Zehn Projekte – vom ökologischen Fußabdruck über das Herstellen von nachhaltiger Haarseife und Bienenwachstüchern bis hin zur Tauschbörse, Foodsharing und dem Stadtradeln – wurden ausgearbeitet, an jeweils zwei Workshops nahmen alle Klassen teil. Dazwischen gab es ein nachhaltiges Frühstück. „Es geht um kleine, konkrete Projekte, um das, was jeder in seiner Lebenswelt umsetzen kann“, so Streicher. Die Jugendlichen würden durch den Impulstag zu einem „Bewertungsprozess“ ihres eigenen Handelns angeregt.

Während der Veranstaltung überreichte Laura Schreiber von der Schülervertretung einen symbolischen Scheck über 800 Euro an den Verein „Küste gegen Plastik“. Das Geld stammt aus Einnahmen beim Weihnachtsbasar und soll für eine neue App eingesetzt werden.