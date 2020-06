Haushalt schonen oder Umwelt schützen? : Klärschlamm sorgt für Disput in der SPD Neumünster

Die Frage, ab wann Phosphor zurückgewonnen werden soll, beschäftigte den Bau- und Vergabeausschuss.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

14. Juni 2020, 15:18 Uhr

Normalerweise stellen die Kommunalpolitiker in den Ausschüssen Fragen, und die Verwaltung versucht, diese zu beantworten. Beim Thema „Ausschreibung der Klärschlammverwertung“ drehte Ingo Kühl, Chef vom Technischen Betriebszentrum (TBZ), nun mal den Spieß um – und sorgte damit für offene Differenzen in der SPD. Seine Frage: Soll die Stadt eher ihren Haushalt schonen oder möglichst schnell etwas für die Umwelt tun – auch wenn das wohl teurer wird?

Die Sachlage ist schon länger klar und wurde schon öfter diskutiert. Die Laufzeit des derzeitigen Vertrages für die Klärschlammverwertung endet zum 31. Dezember. Die Verwertung des in der Kläranlage der Stadt anfallenden Klärschlammes ist somit ab dem 1. Januar durch Ausschreibung neu zu vergeben. Pro Woche fallen etwa 200 Tonnen an, das sind täglich ein bis zwei Lkw. Abhängig von der Entwicklung abwasserintensiven Gewerbes in Neumünster kann die Menge noch steigen.

Fakt ist auch: Ab 2029 ist der den Boden und das Grundwasser belastende Phosphor aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen und eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes dann nicht mehr möglich (der Courier berichtete).

Einig war man sich im Ausschuss nun, dass das Ausbringen des Klärschlamms auf landwirtschaftlichen Flächen günstiger ist als die thermische Verwertung in der Verbrennung. Am teuersten wird die thermische Verwertung mit Phosphorrückgewinnung. Während sich Franka Dannheiser (SPD) und auch die Ausschussvorsitzende Helga Bühse (CDU) für eine Phosphorrückgewinnung so früh wie möglich aussprachen, plädierte Andreas Kluckhuhn (SPD) dafür, aus Kostengründen damit nicht vor 2029 anzufangen.

Von den drei möglichen Verwertungsanlagen in Kiel, Hamburg oder Sachsen-Anhalt bevorzuge er klar – auch wegen der kurzen Transportwege – die Kieler Anlage. „Wenn die Chinesen in Hamburg das bekommen, nur weil sie ein halbes Jahr schneller Phosphor rückgewinnen können, kann ich nicht gut mit dem Ergebnis leben“, so Kluckhuhn wörtlich.

Letztlich wurde die Vorlage mit einer auf Lose basierende n Ausschreibung nach Preisen einstimmig angenommen. Dr. Burkhard Weber (SPD) fand versöhnende Worte: „Das mit dem Klärschlamm ist insgesamt eine saubere Sache.“