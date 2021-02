Neumünster : Kita- und Grundschulmitarbeiter lassen sich kostenfrei auf Corona testen

Das Land will nach der Wiederöffnung der Kindergärten und Grundschulen auf Nummer sicher gehen.

22. Februar 2021, 15:38 Uhr

Gab es bei den ersten Corona-Schnelltests für Selbstzahler am Test-Drive-In des Roten Kreuzes an den Holstenhallen noch lange Warteschlangen, war die Lage jetzt am Montag deutlich entspannter.

Zwei kostenfreie Schnelltests pro Woche

Mit der Wiedereröffnung der Grundschulen und Kitas ergibt sich für das dort beschäftigte Personal die Möglichkeit für zwei kostenfreie Antigen-Schnelltests pro Woche. Martina Ehlert von der Pestalozzischule war mit ihrem Mischlingshund Gismo vorgefahren und kurz nach 13 Uhr als Erste dran.

„Wenn wir schon den ganzen Tag mit Kindern zu tun haben, sollten wir sie schützen“, sagte sie. Als Leiterin der Betreuten Grundschule müsse sie doch mit gutem Beispiel vorangehen.

Grundschüler halten sich an die Coronaregeln

An Tag 1 der erneuten Präsenzunterrichts verteilte sie gute Noten. „Wir haben zwar vorher schon eine Notbetreuung gemacht. Für die Kinder ist es aber schon eine Umstellung, aber sie halten sich ganz toll an die Coronaregeln.“

Ähnlich äußerte sich Marco Henner, Schulsozialarbeiter an der Alexander-von-Humboldt-Schule. „Ich bin hier, weil ich möchte, dass die Leute möglichst schnell sicher in die Schule gehen können“, sagte er. Dafür brauchen man eine Strategie, und Testen sei ein Teil davon.

Das DRK-Team an der Teststation jedenfalls war gerüstet. „Wir haben genügend Testkids vor Ort", sagte Ulf Kienast, Handlungsbevollmächtigter beim DRK Neumünster.