Grossenaspe : Kita-Neubau und Gewerbegebiet angeschoben

Drei U3-Gruppen und das Digitalpaket für die Schule sind geplant.

Avatar_shz von

08. Mai 2020, 17:17 Uhr

Nach Wochen, in denen das öffentliche Leben fast still stand, fand in Großenaspe die erste Sitzung des Planungs- und Maßnahmenausschusses mit Bürgerbeteiligung statt. Wichtige Planungsvorhaben, wie das neue Gewerbegebiet und die Erweiterung des Kindergartens duldeten keinen weiteren Aufschub.

Unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelungen präsentierte Udo Petersen von der Kreisplanung Segeberg den wenigen Besuchern im Kulturraum der Grundschule die Vorentwürfe der Bebauungspläne. Gerade die Erweiterung des Kindergartens brennt den Verantwortlichen untern den Nägeln, denn die Betreuung einiger Gruppen erfolgt derzeit in Containern, was auf Dauer keine Lösung sein kann. Geplant ist ein Neubau für drei U3-Gruppen mit einer Zuwegung über den Scheeperredder, um den Verkehr vor der Kita Löwenzahn und der Grundschule am Heidmühler Weg zu entlasten.



Neue Parkplätze sind geplant





Zudem plant man weitere Parkplätze für Großveranstaltungen, die auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle stattfinden.

Das zweite Projekt, das an diesem Abend in der Grobplanung vorgestellt wurde, war das neue Gewerbegebiet nördlich der Eisenbahnstrecke, südwestlich der Brokenlander Straße, östlich vom Meiereigraben. Die grobe Planung sieht auf dem vier Hektar großen Gelände Gewerbeflächen unterschiedlicher bisher noch nicht festgelegter Größe vor. Die Zuwegung wird über eine 6,50 Meter breite Straße erfolgen, die in einem Wendehammer von 24 Metern Durchmesser endet und bei einer eventuellen Erweiterung des Gewerbegebietes verlängert werden kann. Hier sind ein 2,50 Meter breiter Parkstreifen und angebundene Gehwege mit einer Breite von 1,50 Meter geplant. Erlaubt ist die Ansiedelung von Gewerbebetrieben, bis auf Einzelhandelsunternehmen und Spiel- oder Vergnügungsstätten.



Schule digital ausstatten





Zu den weiteren Tagesordnungspunkten der anschließenden Ausschusssitzung gehörten die Klärteichanlage, die Digitalisierung der Grundschule und die Sanierung des Scheeperredders. Um den reibungslosen Betrieb der Klärteichanlagen zu gewährleisten, wurde die Nachrüstung mit einer Siebrechenanlage beschlossen. Dadurch sollen Gegenstände, wie zum Beispiel Fasertücher, abgefischt werden. Die Kosten für die Nachrüstung werden 300.000 bis 350.000 Euro betragen.

Auch der Digitalpakt Schule beschäftigte den Ausschuss. Für die Schaffung der technischen Voraussetzung ist eine Summe von 70.000 Euro geplant, rund 100.000 Euro wird die Ausstattung mit Geräten kosten, diese werden mit bis zu 45 Prozent vom Land bezuschusst. Für das Projekt wurde der Abschluss eines Ingenieurvertrages beschlossen. Die Verlegung der Kabel in der Grundschule wird im Rahmen der Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den Sommerferien erfolgen.

Und noch eine wichtige Maßnahme wurde an diesem Abend beschlossen: die Sanierung des Scheeperredders, für die der Grundsatzbeschluss zu einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren gefasst wurde. Die Kosten diese Sanierungsarbeiten liegen bei rund 400.000 Euro.