Neumünster : Kita Nepomuk wird 25 Jahre alt

Es gibt ein großes Fest und einen bunten Straßenflohmarkt zum Jubiläum.

von Gabriele Vaquette

26. August 2019, 16:58 Uhr

Mit einem Fest und dem neunten „Kunterbunten Straßenflohmarkt“ feiert der Förderverein der Kita Nepomuk das 25-jährige Bestehen der Einrichtung an der Nelkenstraße in Tungendorf. Los geht es am Sonnabend, 7. September, von 9 bis 15 Uhr.

Für die Kinder sind an diesem Tag viele Aktivitäten geplant: Es gibt ein „Glückslos“ mit Sachpreisen, den „Magic-Mirror“-Fotospiegel, Ballonfiguren, zwei Hüpfburgen und eine Rollenbahn. Außerdem können sich die kleinen Besucher des Festes schminken, mit Glitzer-Tattoos verzieren lassen oder an den Spielständen vergnügen. Für das leibliche Wohl wird mit Bratwurst vom Grill, süßen Sachen und mehr gesorgt.

Jeder, der Lust hat, kann sich auch mit einem Stand beteiligen. Die Veranstalter betonen, dass der Flohmarkt kein reiner Kinderflohmarkt sein soll. Die Standgebühr beträgt drei Euro pro laufendem Meter; das Pfandgeld (zehn Euro) wird nach Abbau des Standes zurückgezahlt. Kommerzielle Verkäufer sind nicht gestattet.

Auch Spenden für die Cafeteria – nur Blech- oder Kastenkuchen – sind willkommen. Für Anmeldungen bis zum 30. August und Informationen stehen die Mitarbeiter der DRK-Kita Nepomuk (Tel. 33852 / 5562767) zur Verfügung; Kontakt kann auch über www.förderverein-nepomuk.de aufgenommen werden.