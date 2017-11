Boostedt : Kita-Eltern sind enttäuscht

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

von Sabine Voiges

erstellt am 11.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Boostedt | Die Diskussion im Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales am Donnerstag in Boostedt war zäh und gereizt. Doch dann erfolgte ein Mehrheitsbeschluss: Die Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) in Boostedt soll nun doch endgültig an einem zweiten Standort als Dauerlösung erfolgen. Dort soll außerdem angebaut werden.

Demnach soll jetzt der Ankauf des Gebäudes A5 an der Vom-dem-Borne-Straße, das von der Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) verwaltet wird, in die Wege geleitet werden. Die Kosten für den Erwerb des Gebäudes, die Umbaukosten sowie der Grunderwerb wurden mit 686 000 Euro benannt.

Neben Räumen für zwei U- 3-Gruppen (der Courier berichtete) sollen dort außerdem Räume für zwei weitere Regelgruppen entstehen, die weitere Investitionen erfordern. Mit drei Ja-Stimmen sowie vier Enthaltungen wurde außerdem der Antrag der CDU-Fraktion angenommen, optional auch eine Kostenschätzung für einen Neubau durch einen Investor auf dem Gelände einzuholen.

Als Argument für die Entscheidung für den zweiten Standort wurden von den Gemeindevertretern die pädagogisch bedenkliche Enge auf dem jetzigen Kitagelände sowie das im Rahmen der Konversion geplante Wohnbaugebiet genannt.

Damit sind die Diskussionen über einen übergangsweisen Container- oder eine Holzhauslösung nun zwar vom Tisch, doch wirklich Ruhe wird zwischen den Gemeindevertretern und der Elternschaft wohl dennoch nicht einkehren. Denn diese hatte durch ihren Sprecher Christian Fischer bereits zu Beginn der Sitzung den Vorschlag gemacht, die Entscheidung über die Erweiterung grundsätzlich aufzuschieben, um noch einmal an einem „runden Tisch“ mit allen Beteiligten über eine Lösung zu sprechen. „Wir halten eine heutige finale Entscheidung für verfrüht, weil die Gemeinde zurzeit noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Es fehlen die konkret formulierten Ziele, von denen jedoch auch jede denkbare sinnvolle Zwischenlösung abhängt. Wir haben ein Konzept zusammengetragen, das wir gerne mit Ihnen diskutieren würden“, hatte dieser argumentiert. An Ende zeigten sich die Eltern nach der gefallenden Entscheidung auch frustriert und enttäuscht.