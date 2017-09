Boostedt : Kita-Diskussion geht weiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Voiges 1 von 1

Boostedt | Mehr als drei Stunden dauerte die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Senioren und Soziales vorgestern Abend in Boostedt. Resultat: Die Diskussion um den maroden Gruppenraum der Frosch-Gruppe und die Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) in Boostedt geht wider Erwarten in die nächste Runde.

Grund dafür ist der Einspruch der Feuerwehr gegen die im Juli beschlossene Containerlösung auf dem Gelände des ehemaligen Kuras-Hauses (der Courier berichtete). Gemeindewehrführer Thomas Storm erklärte vor etwa 30 Eltern sowie den Gemeindevertretern, dass für die Feuerwehr der Standort am Dorfring in nächster Nähe zur Kita bereits mehr als problematisch sei. „Doch wenn wir jetzt noch zwischen zwei Kita-Geländen unsere Einsätze fahren sollen, bedeutet das eine Gefährdung der Kinder, Eltern und Einsatzkräfte, die nicht mehr zu akzeptieren ist“, erklärte er. Weiterhin führte er aus, dass das Gelände der Feuerwehr schon jetzt den rechtlichen Vorgaben – unter anderem durch eine fehlende zweite Zufahrt sowie fehlende Parkplätze für die Aktiven – nicht genüge.

Alternativ zeigte Storm auf, dass eine Übergangslösung so aussehen könnte, dass der „Minnaschuppen“ (altes Gerätehaus) geräumt und abgerissen werden könne, um für die Kita Platz sowie eine zweite Einfahrt zu schaffen. Und auf dem Kuras-Gelände wären dann auch die benötigten Parkplätze vorhanden.

Storms Idee wurden von den Zuhörern sowie dem Ausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen. Doch einen Beschluss gab es nicht, da nach wie vor die Möglichkeit besteht, die Feuerwehr in das Gebäude N1 auf das ehemalige Kasernengelände zu verlegen (der Courier berichtete). Doch der Umzug hängt von der Konversion ab, für deren erste Umsetzungsphase zurzeit die Vorbereitungen laufen. „Eine Erweiterung der Kita am bestehenden Standort hängt davon ab, ob und wann die Feuerwehr umziehen kann. Doch davon abgesehen ist die Containerlösung aufgrund des benötigten Bauantrags und dessen Genehmigung, wo auch immer, nicht kurzfristig umsetzbar“, erklärte Bürgermeister Hartmut König (CDU).

Ebenfalls aufs Tapet kamen während der zähen Diskussion, in der sich die Fraktionen gegenseitig den Schwarzen Peter für die ausstehenden Entscheidungen zuschoben, auch noch einmal das A5-Gebäude sowie auch das Gelände an der Friedrichswalder Straße als Standort für eine zweite Kita. Letztlich wurde entschieden, noch einmal alle eventuellen Standortmöglichkeiten zu prüfen.

In den Finanzausschuss empfohlen wurde letztlich, dass der Froschraum kurzfristig für maximal 20 000 Euro winterfest gemacht werden soll und dass für die Containerlösung in den kommenden Haushalt vorsorglich 120 000 Euro für die Containerlösung eingestellt werden sollen.

Den anwesenden Eltern erschien dieses magere Ergebnis des langen Abends allerdings als Farce. „Wir gehen seit Jahren immer mit der gleichen Information ‚Wir müssen noch überlegen‘ hier raus. Die Gemeindevertretung dreht sich im Kreis, ohne dass für uns eine Marschrichtung erkennbar ist“, erklärte unter anderem Gero von Franqué als Vorsitzender des Elternbeirates.

Am Rande der Tagesordnung gab es jedoch auch eine gute Nachricht für

die Boostedter: „Die neue Postfiliale einschließlich der Postbank wird

voraussichtlich im Oktober in der Center-Apotheke an der Neumünsterstraße eröffnet. Zurzeit laufen dort die Umbauarbeiten“, teilte der Bürgermeister mit.