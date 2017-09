Kuhberg-Karree : Kino schließt Mittwoch und wird umgebaut

vergrößern 1 von 3 Foto: Lipovsek 1 von 3

Neumünster | Am Mittwochabend fällt nach dem Ende des letzten Films im Cineplex-Kino vorerst der letzte Vorhang. Voraussichtlich für vier Wochen bleiben dann die Leinwände dunkel. Die Cinestar-Gruppe hat das Gebäude gekauft (der Courier berichtete) und will es nach ihren Vorstellungen umbauen. Voraussichtlich Anfang Oktober soll es dann im Kino weitergehen.

„Wir bedanken uns sehr bei der Betreiberfamilie Schulz für den konstruktiven Verlauf der Übernahmeverhandlungen und die gute Zusammenarbeit“, sagt Stephan Lehmann, Geschäftsführer der Cinestar-Gruppe. „Das Kino ist ein wichtiger Freizeitfaktor für die Stadt Neumünster. Umso mehr freuen wir uns darauf, dieses Kino in die Cinestar-Gruppe zu übernehmen und hier künftig ein breites Spektrum an Kinounterhaltung anzubieten“, führt Geschäftsführer Oliver Fock weiter aus. Das Kino hat sieben Säle mit 1300 Plätzen und digitaler Projektionstechnik in allen Sälen.

Genaue Details zu den Umbauten sowie zum Aktionsprogramm zur Eröffnung wollen Lehmann und Fock in Kürze bekannt geben. Cinestar betreibt mehr als 50 Kinos in ganz Deutschland und ist damit Marktführer. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen das Kuhberg-Karree von einem Luxemburger Fonds gekauft, der vor mehr als zwei Jahren insolvent ging. Das Objekt stand dadurch quasi still, denn es wurde nicht mehr in das Gebäude investiert. Unter anderem schloss die Bowlingbahn im Kellergeschoss, da es Probleme mit der Insolvenzabwicklung gab. Leerstände gibt es zudem durch den Umzug von Jeans Fritz und Hugendubel in die Holsten-Galerie.

Übrigens: Wer noch Cineplex-Gutscheine besitzt, kann diese in jedem anderen Kino der Gruppe einlösen – nächster Standort ist Elmshorn.



von Christian Lipovsek

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:00 Uhr