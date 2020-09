Nach Streit um Grossflecken-Spielplatz : Kinder- und Jugendbeirat in Neumünster fordert mehr Respekt

Der Umgang einiger Kommunalpolitiker stößt dem Gremium auf. Zur OB-Wahl ist eine Podiumsdiskussion geplant.

18. September 2020, 17:30 Uhr

Die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates (KJB) fühlen sich von einigen Kommunalpolitikern in Neumünster noch nicht ernst genommen. „Wir erwarten einen respektvollen Umgang, und das fehlt an einigen Stellen von einigen Ratsfrauen und -männern noch“, erklärte die Vorsitzende Alice Hakimy bei der jüngsten Sitzung des Gremiums beim Kinder- und Jugendverband.

Als Hintergrund nannte sie den Auftritt von Babett Schwede-Oldehus bei der vergangenen Ratsversammlung. Dort hatte die CDU-Frau den Mitgliedern des Beirats vorgehalten, zu alt zu sein, um sich ein Urteil über den geplanten Spielplatz am Klostergraben zu machen (der Courier berichtete). Das sei keine „Begegnung auf Augenhöhe“, sagte Hakimy. KJB-Mitglied Maximilian Henningsen erinnerte daran, dass eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gesetzlich vorgesehen und kein Spaß sei. Der Beirat will sich nun stärker auch um Grundschüler kümmern und seine bisherigen Erfolge deutlicher nach außen präsentieren. An weiterführenden Schulen sollen außerdem Briefkästen und Plakate aufgehängt werden, um auf das Beteiligungsgremium aufmerksam zu machen.

Für Anfang März kommenden Jahres plant der KJB eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters. Die Wahl um die Nachfolge von Dr. Olaf Tauras findet am

23. Mai statt. An der Diskussion sollen, so die Pläne, mindestens die Schüler der elften und zwölften Jahrgänge teilnehmen, erklärte Hannah Graff vom Kinder- und Jugendbüro: „Ich denke an eine Art freiwillige Pflichtveranstaltung in Abstimmung mit den Schulen.“ Bereits am

4. November veranstaltet der KJB eine Digitalkonferenz in der Klaus-Groth-Schule.

Nachbesserungsbedarf sah das Gremium bei einem Antrag auf Förderung von Sophie Urzua vom Verein Kieler Antigewalt- und Sozial-Training (Kast). Die 23-Jährige beschäftigt sich mit dem Thema „Frauenhasser“ und sexualisierte Gewalt gegen Frauen und möchte ein Bildungs- und Präventionsangebot etablieren. Hier gebe es noch zu viele Pauschalisierungen, kritisierte der KJB.