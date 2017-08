Ferienprojekt : Kinder machen Seepferdchen im See

vergrößern 1 von 3 Foto: Lipovsek 1 von 3

Neumünster | Das Wasser ist so kalt wie die Luft an diesem Morgen: 17 Grad. Dennoch ziehen sich die 15 Einfelder Kinder in der Wachstation der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) ruckzuck aus und ihre Badesachen an. Schnell und voller Vorfreude laufen sie in den Einfelder See. Einige springen direkt vom Steg ins Wasser. Ein Augenblick lang wird zum Warmwerden geplanscht, dann beginnt Bernd Czysch mit dem Schwimmunterricht. Zum dritten Mal veranstaltet die Initiative „Einfeld für Kinder aktiv“, kurz Eika, diese Ferien-Aktion und zum dritten Mal ist auch Bernd Czysch dabei.

Der 69-Jährige war lange Jahre technischer Leiter beim Ortsverein der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG). Schwimmbretter hat er mitgebracht. „Uns ist wichtig, dass möglichst viele Kinder das Schwimmen lernen“, sagt er. Während die Sechs- bis Elfjährigen unter seiner Anleitung und unter zusätzlicher Beobachtung von weiteren DLRG-Helfern üben, stellen Manfred Mierau, Heiner Schaalburg-Logan und Brigitte Stoffel am Ufer Bierzelt-Garnituren auf. Auf die Tische kommen Teller und Becher, Säfte, Kuchen, Würstchen und viel Obst. Denn ohne kleine Stärkung sollen die Kinder nach rund zwei Stunden nicht wieder nach Hause.

„Die Jungs und Mädchen lernen nicht nur schwimmen, sondern auch neue Gleichaltrige kennen. Hier sind schon Freundschaften entstanden“, sagt Manfred Mierau, der die Idee zur Wiederbelebung des Projektes hatte. Denn: „Früher gab es hier einen Sonderschullehrer, der über Jahre Schülern Schwimmunterricht im See gegeben hat“, so Mierau. Finanziert werden die Kosten ausschließlich durch Spenden. „Wir bekommen viel Unterstützung und sind sehr dankbar dafür“, sagt Mierau. Die 16 Aktiven von Eika engagieren sich unter anderem auch als Familien- und Lesepaten und für benachteiligte Kinder.

Nach 20 Minuten kommen die ersten Kinder bibbernd an Land, ziehen sich schnell an. Henry (8) dagegen ist eine echte Wasserratte. Er ist als einziger von Anfang an dabei, hat im vergangenen Jahr sein Seepferdchen gemacht. „Ich finde Schwimmen toll und trainiere jetzt fürs Bronze-Abzeichen“, sagt er. Morgen endet das zweiwöchige Projekt. Dann wollen einige Kinder wieder ihr Seepferdchen im See machen. 15 Minuten müssen sie dafür schwimmen und einmal tauchen. Gefeiert wird anschließend auf jeden Fall. „Zum Abschluss gibt es dann traditionell noch eine kleine Party“, sagt Manfred Mierau.

von Christian Lipovsek

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:30 Uhr