Rickling : Kinder haben ihre neue Kita bezogen

14. Juni 2020, 13:26 Uhr

Das lief nach Plan: Trotz Coronakrise konnte die Kita Rickling ihren Erweiterungsbau pünktlich am 1. April in Betrieb nehmen. Das neue Gebäude auf dem Gelände der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte am Eichbalken hätte jetzt seine Einweihungsfeier haben sollen. „Wegen der Pandemie-Beschränkungen wird die Feier nachgeholt“, erklärte die Leiterin Susanne Franzen.

Für insgesamt 45 Kinder in drei Gruppen bietet das neue Haus auf 380 Quadratmetern ebenerdiger Nutzfläche Platz. „Der Bau war sehr dringend, besonders für die Kinder unter drei Jahren“, erklärte Susanne Franzen erleichtert.

Rund 1,47 Millionen Euro waren veranschlagt, geteilt auf die Gemeinde Rickling mit rund 781.000 Euro, Bundesmittel von 660.000 Euro und die Kirchengemeinde mit 9200 Euro. Zudem hat die Kirche ein benachbartes Grundstück angekauft.

„Im Rahmen der sehr angespannten Konjunkturlage während der Ausschreibungs- und Bauphase wird es zu einer geringen Kostenüberschreitungen kommen. Wir mussten allein die Heizungsarbeiten drei Mal ausschreiben. Die Handwerker waren und sind trotz

Corona noch sehr gut ausgelastet, und die Preise auf

dem Markt haben sich überdurchschnittlich stark erhöht“, erklärte die Architektin und Bauleiterin

Angela Schnack aus Bad Bramstedt.

Bevor am 5. April 2019 der erste Spatenstich getan und schon einen Monat später das Fundament gegossen werden konnte, stand das Vorhaben wegen der auf dem benachbarten Krähenberg denkmalgeschützten Hügelgräber auf wackeligen Beinen. Aber das Archäologische Landesamt ging auf „Schatzsuche“ und lieferte einen negativen Befund und damit grünes Licht zum Bau.

„Eine Herausforderung war für uns außerdem das ungewohnt wellige Gelände und der überaus steinreiche Boden“, erklärte Angela Schnack weiter. Zudem wurden drei große Entwässerungsanlagen nötig, um das vom Hang heran rauschende Regenwasser vom barrierefreien Bau abzuleiten. Dennoch baumelte schon im August 2019 die Richtkrone am Neubau.

Das weinrot gestrichene Haus ist schon belebt, wenn auch wegen Corona eingeschränkt. „In der Krippe werden zurzeit vier Kinder eingewöhnt, dann haben wird die Elementargruppe. Die Familiengruppe startet ab 1. August. Es gibt noch wenige freie Restplätze für alle Altersgruppen, man sollte sich zügig melden“, erläuterte Susanne Franzen.

Sie und ihre 15 Mitarbeiter haben mit den Hygienebedingungen alle Hände voll zu tun. „Manche Eltern müssen dringend wieder arbeiten, andere fürchten das Virus: Wir müssen viele verschiedene Schicksale unter einen Hut bekommen. Da ist eine gute Abstimmung mit den Familien enorm wichtig“, so Franzen.

Insgesamt wird die Kita in Rickling sieben Gruppen mit 85 Kindern und 18 Kindern in der Waldgruppe betreuen.