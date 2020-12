„Mir fehlt die gute Laune“ : Kinder aus Neumünster leiden unter Corona

Ein Psychologe erklärt, dass die Stimmung zuhause wichtiger ist als in der Schule.

Avatar_shz von shz.de

15. Dezember 2020, 11:17 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfahl kürzlich in einem Interview mit dem türkischen Sender Radyo Metropol FM, frierende Schüler könnten in den Klassenzimmern Kniebeugen machen oder in die Hände klatschen, um sich aufzuwärmen. Außentemperaturen knapp über Null Grad Celsius lassen Kinder und Lehrer in den zum Teil dauerdurchlüfteten Räumen bibbern. Aber es ist nicht nur die physische Kälte, die die Kinder und Jugendlichen aushalten müssen. „Auch die soziale Kälte macht ihnen zu schaffen“, sagt Sascha Schmidt, Familienberater aus Bordesholm.

Nicht mehr Rangeln, die Wasserflasche nicht mehr teilen, die Geburtstagstorte nicht mehr auspusten – um die Hygieneregeln einzuhalten, müssen Kinder viel Selbstkontrolle üben. Die meisten versuchen es, erklärte Sascha Schmidt: „Die Zusammenarbeit mit Erwachsenen ist für Kinder ein Grundimpuls. Wenn aber viele kindliche Grenzen überschritten werden und zu stark reglementiert wird, können sie sich nicht mehr verbiegen und werden aggressiv oder traurig.“

Nach Courier-Informationen stellen Lehrer zum Teil ein verändertes Verhalten von Schülern fest. Eine Anfrage beim Schulpsychologischen Dienst der Stadt Neumünster und beim Bildungsministerium des Landes zur veränderten Stimmung in Schulklassen blieb unbeantwortet. Das Ministerium verwies auf die Landesschülervertretung. Aus dem Ministerium hieß es: „Das schulische Leben in Zeiten der Corona-Pandemie unterscheidet sich selbstverständlich von einem ,normalen’ Schulalltag. Aber wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Wochen überhaupt zur Schule gehen konnten. Dort treffen sie ihre Freunde, dort gibt es Bezugspersonen wie die Lehrerinnen und Lehrer – dort ist ihr sozialer Raum.“

Dass sich manche seiner Mitschüler anders verhalten als vor Corona, hat der zehnjährige Kjell Schmidt festgestellt. Er besucht die dritte Klasse der Grund- und Gemeinschaftsschule Boostedt (GGS) und sagt: „Manche Kinder haben sich voll verändert, sie prügeln mit einem Mal. Außerdem ist es unruhiger in der Klasse. Ich möchte trotzdem weiter zur Schule gehen, sonst lernt man nicht genug, und dann fehlen mir die Kinder und Lehrer. Mich stört die Maske. Ich bekomme Kopfweh und sie stört beim Spielen in den Pausen. Manchmal verstehe ich die Wörter auch nicht richtig, blöd ist das besonders in Englisch. Ich spiele so gerne Fußball und schwimme, das fehlt mir. Ich hoffe, dass mit der Impfung alles wieder normal wird.“

Eine veränderte Stimmung und zunehmenden Druck in der Schule nimmt auch ein Schüler des neunten Jahrgangs der Klaus-Groth-Schule wahr. Er möchte anonym bleiben und meint: „Gute Laune existiert nicht mehr. Der Stoff wird sehr viel schneller durchgezogen, weil durch das Homeschooling viel aufgeholt werden muss. Dadurch schneiden wir in den Noten schlechter ab. Mehr Leute als sonst in meiner Klasse sind versetzungsgefährdet und ein Drittel ist wegen der permanenten Kälte mit Erkältung zuhause. Mir fehlt die Nähe zu meinen Freunden, aber am meisten fehlt mir die gute Laune.“

Paula Stahl (12), Sechstklässlerin der GGS Boostedt, geht auf Probleme mit der Mund-Nasen-Bedeckung ein: „Ich bin Klassensprecherin und versuche, auch bei Streit zu helfen. Aber das ist schwierig, wenn ich bei meinen Mitschülern die Mimik nicht ablesen kann. Wenn jemand seine Maske vollweint, ist das nicht schön. Reflexhaft möchte ich meine Freundin dann tröstend in die Arme nehmen, darf es aber nicht. Es gibt mehr Streit in der Klasse. Außerdem bin ich Kopfschmerzpatientin und habe seit der Maskenpflicht wieder regelmäßig Kopfschmerzen. Ich gehe trotzdem in die Schule, weil ich gerne Gesellschaft habe.“

In den vergangen Wochen rückten Jugendliche als vermeintlich egoistische Partygänger zunehmend in den Fokus als Virusüberträger. Sascha Schmidt meint: „Jugendliche sind in der Zwickmühle. Von Natur aus sind sie auf dem Absprung aus dem Elternhaus, Corona hindert sie aber daran. Dass die Gesellschaft jetzt zum Teil auf sie zeigt, macht natürlich etwas mit ihnen. Die meisten halten sich an die Vorgaben und entwickeln Frust gegenüber denen, die sich nicht daran halten, Junge wie Alte.“

Zum Beispiel bemüht sich Frieda Petersen (17), 12. Jahrgang in der Holstenschule, um Verständnis. Sie bereitet sich auf das Abitur vor und erklärt: „Die Masken finde ich nicht so schlimm. Alle müssen in dieser Situation Abstriche machen. Am Anfang habe ich mir wegen der Vorabi-Klausuren Sorgen gemacht, weil wir während der Schulschließung einiges an Stoff und auch wichtige Klausuren verpasst haben. Wir hatten über Monate Online-Unterricht, auf den unser System nicht vorbereitet war. Aber trotzdem fand ich den Distanz-Unterricht, besonders in Mathe, sehr gut. Offenbar hat das Ministerium in Mathe und Englisch die Vorgaben zurückgeschraubt, so dass wir dennoch unser Abi schaffen können. Und ‚geschenkt‘, wie manche behaupten, ist es trotzdem nicht.“

Annabell Krawczyk (17), 12. Jahrgang Gemeinschaftsschule Brachenfeld, bedauert es, dass die Schulen jetzt wieder zumachen: „Ich finde es schade, dass wir nicht mehr zu Schule gehen können und ich meine Freunde nicht mehr sehe. Gut ist natürlich, dass ich zuhause nicht frieren muss. In den Klassen hat permanent Durchzug geherrscht, viele hatten Decken und Mützen dabei.“

Aus dem Bildungsministerium heißt es zum Thema Kälte im Klassenzimmer: „Schulen arbeiten nach strengen Hygieneplänen, die auch klare Regeln zum Lüften enthalten, nämlich alle 20 Minuten drei bis fünf Minuten regelmäßiges Stoßlüften. Schüler müssen deshalb nicht „frieren“, aber angemessene warme Kleidung ist sinnvoll.“ Zudem habe eine Expertenrunde festgestellt, „dass mobile Luftfiltergeräte für den Schulbetrieb allenfalls ergänzend zum Lüften geeignet sind.“ Weiter hieß es: „Für die Ausstattung der Schulen ist der Schulträger zuständig. Dessen ungeachtet haben wir als Land den Schulträgern 15 Millionen Euro für zusätzliche Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel können im Einzelfall auch die Anschaffung von Belüftungsgeräten verwendet werden.“

Gegen Kälte helfen Decken, aber wie können Erwachsene Kindern und Jugendlichen helfen, gut durch die Corona-Pandemie zu kommen? Sascha Schmidt rät: „Man darf Kinder nicht mit dem Tod von Oma oder Opa drohen, um die Hygieneregeln einzuhalten.Die Kinder nehmen sich das zu Herzen. Das ist eine Verantwortung, die sie nicht tragen können. Man sollte ihnen Angst nehmen, die Regeln vorleben und kindgerecht erklären. Außerdem sollten Eltern keinen Schul-Druck aufbauen. Der Fokus sollte in dieser besonderen Zeit weniger auf der Schule liegen, sondern auf einer guten Atmosphäre zuhause. Ich glaube, in der Zukunft werden sich die Kinder nicht daran erinnern, ob sie sitzen geblieben sind, wohl aber, wie die Stimmung zuhause war.“