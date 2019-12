Nimmerland-Theaterproduktion : Kinder aus Neumünster entdecken die Welt der Worte

Ein Theaterstück an der Pestalozzischule vermittelte die Wichtigkeit der richtigen Kommunikation für das Miteinander.

09. Dezember 2019, 16:54 Uhr

In der Pestalozzischule drehte sich gestern alles um Worte – gute und schlechte, fremde, höfliche und verletzende. In zwei Vorstellungen von „Die Händlerin der Worte und die gestohlenen Wörter“ nahm Kathrin Koll die Grundschüler mit in ihre Welt.

Das etwa einstündige Stück der Nimmerland-Theaterproduktion handelt von der Händlerin der Worte, die auf dem Wochenmarkt an ihrem bunt geschmückten Stand mit dem Spruch „Kommt und kauft ein Wort“ alle Wörter der Welt zum Verkauf anbietet.

Doch es gibt ein Problem: Am Vortag wurden der Marktfrau alle Wörter gestohlen, die für das gute Zusammenleben unter den Menschen wichtig sind.

Im Verlauf erzählte sie den Dritt- und Viertklässlern mit ausdrucksstarker Mimik und Gestik von Wörtern der Höflichkeit, Schimpf– und Fremdwörtern oder verletzenden Wörtern. Gespannt verfolgten die rund 85 Schüler die Geschichte.

Mit einprägsamen Reimen wie „Sei gescheit, weiter kommt man nur mit Höflichkeit“ führte sie auch musikalisch durch die Aufführung.

Die Marktfrau bezog ihr Publikum mehrfach ein: So animierte sie zum Mitsingen oder fragte ihre Zuhörer nach ihren Lieblingswörtern. Am Ende bat sie die Kinder um ihre Mithilfe bei der Suche der gestohlenen Wörter.

Das Stück kam gut an, und die Händlerin der Worte wurde mit lautem Applaus verabschiedet. „Am besten hat mir gefallen, dass die Händlerin betont hat, dass man mit Worten verletzen kann“, meinte Mia aus der vierten Klasse. Ihr Mitschüler Bjarne mochte besonders den Gesang. Nach der Vorstellung war der Ansturm am Marktstand groß: Viele Schüler holten sich bei der Händlerin der Worte herzförmige Zettelchen, auf denen nette Worte standen.