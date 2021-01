Unfall in Neumünster : Kind (8) wird auf der Ehndorfer Straße angefahren und schwer verletzt

Die Unfallverursacherin erlitt am Dienstagabend in Faldera einen Schock.

Neumünster | Bei einem Unfall auf der Ehndorfer Straße ist am Dienstagabend ein Kind im Alter von acht Jahren schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle in Kiel ereignete sich der Vorfall um 17.46 Uhr in Höhe der Hausnummer 230. Rettungsdiens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.