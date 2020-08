Abschlussparty des Ferien-Lese-Clubs : KiKa-Star Tom Lehel las und rappte in Bordesholm gegen Mobbing

62 fleißige Teilnehmer nahmen ihr Zertifikat in Empfang und erlebten einen aufregenden Nachmittag.

Avatar_shz von shz.de

16. August 2020, 14:49 Uhr

Im elften Jahr des Ferien-Lese-Clubs hatte die Leiterin der Bordesholmer Bücherei, Kirsten Lange, zur Abschlussparty zwei besondere Gäste eingeladen. Die 62 Teilnehmer des Leseclubs freuten sich vor allem auf Tom Lehel, den Sänger und Entertainer mit der unverwechselbaren Gelfrisur, in der eine Sonnenbrille steckt. Seine Bekanntheit aus dem „Kinderkanal“ (KiKa) nutzt der Musiker seit vielen Jahren, um über das Thema Mobbing zu sprechen und aufzuklären. Zu Beginn las er dann auch aus seinem ersten Buch für Grundschüler „Du doof?!“

„Ich wurde auch gemobbt wegen meines Aussehens“, erzählte er offen, und kam darüber mit den Kindern ins Gespräch. Bei der Frage, wer Mobbing doof finde, schnellten alle Finger nach oben, einige trauten sich, über eigene Erfahrungen zu berichten. Mit der Schilderung eines Whatsapp-Verlaufs aus seinem zweiten Werk „Wir wollen mobbingfrei! Schau hin! Nicht weg!“ tauchte der Künstler mit den Kindern im Alter von zehn bis 15 Jahren ins Thema ,,Cyber-Mobbing" ein. „500.000 Kinder werden jede Woche gemobbt“, informierte der ausgebildete Fachberater für dieses Thema.

In seinem Rap zum ersten Buch, in dem er von einer Vielzahl prominenter Künstler unterstützt wurde, zeigte der Sänger auf, dass es auf Herz und Hirn ankomme. „Du bist richtig wie Du bist“, versicherte er seinem jungen Publikum, dem die hohen Temperaturen ein wenig zu schaffen machten. Trotzdem folgten sie den Mitmachaktionen des Entertainers und wurden am Schluss von ihm zu „Respektoren“ ernannt mit der Botschaft, hinzusehen und sich für andere einzusetzen. Er gab den Zuhörern mit auf den Weg, dass es im Mobbingfall wichtig sei, die Lehrer mit einzubeziehen. Mit viel Applaus wurde Lehel auf die Heimreise geschickt. Nach einer Stärkung ging es nach der Pause mit dem freien Spiel weiter.

Die Teilnehmer konnten sich an sechs Stationen ausprobieren. Unter anderem konnten sie beim Jugendtreff aus CDs Kreisel bauen, Stromkreise mit elektrischem Equipment erstellen oder sich mit der „Maker’s Space“-Spielbox befassen. Sie enthält Minicomputer wie den Dash, Botleys und Ozobots. Damit können junge Menschen auf spielerische Weise an das Programmieren herangeführt werden, in dem die Spielzeuge mit einem Tablet oder mit Farbenbahnen gelenkt werden können.

Zum Abschluss erhielten die Mitglieder des Ferienleseclubs ihre Auszeichnungen, gestaffelt nach der Anzahl der gelesenen Bücher. Es wurden 16 Zertifikate in Bronze, 28 silberne und 17 in Gold vergeben. Viele Lehrer sähen sich das Zertifikat an, und manchmal gebe es dafür zum Beispiel Hausaufgabengutscheine, so die Leiterin der Bücherei. „Aber das Wichtigste ist nicht die Anzahl der gelesenen Bücher, sondern dass die Lesefreude geweckt wird.“

„Ich habe immer noch das Buch Klaus Störtebeker, das mir mein Vater im Jahr 1964 geschenkt hat“, erzählte der zweite prominente Gast, Bürgermeister Ronald Büssow. „Vielleicht ist das auch für Euch über den Ferien-Lese-Club der Einstieg in lange Lesefreude.“