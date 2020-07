Ferien-Lese-Club : Kika-Star Tom Lehel kommt nach Bordesholm

Die Abschlussparty steigt am Freitag, 14. August, in der Bücherei.

von Susanne Otto

13. Juli 2020, 17:47 Uhr

Seit inzwischen drei Wochen lesen und berichten die mehr als 80 Ferien-Lese-Clubmitglieder der Gemeindebücherei Bordesholm. Und zur Halbzeit des Ferien-Lese-Clubs (FLC) wird das Geheimnis gelüftet: Zur Abschlussparty kommt Tom Lehel , aus Kika und ZDF bekannter Sänger, Musiker, Entertainer und Buchautor, am Freitag, 14. August, in die Bücherei.

Er hat ein tolles Programm mit Musik und Multimedia und nimmt alle mit als „Geister“ auf eine Reise im Tom-Style. Sein wichtigstes Thema sind Mobbing und seine eigenen Mobbingerfahrungen, die er in seinen Büchern ganz einfühlsam im lockeren Comicstil anspricht.

Dank einer großzügigen Spende des Weihnachtsmarktkomitees im Bordesholmer Kulturverein konnte der Live-Gast gebucht werden. Geplant ist eine weitläufige Aktion draußen vor der Bücherei, die allen dann geltenden Schutzvorschriften entsprechen wird. Die Clubmitglieder sollten sich schon jetzt in der Bücherei für die Party anmelden.

Neben Tom Lehel gibt es auf der Party auch wieder Spiele mit den Maker-Space-Boxen, Basteln, die Urkunden, eine kleine Tombola, Getränke und auch wieder Pizza.

Wer nun Lust bekommen hat, Tom Lehel und alles andere auf der Party zu erleben, kann sich immer noch für

den Ferien-Lese-Club in der Gemeindebücherei Bordesholm anmelden. Es reicht schon das Gespräch über ein einziges gelesenes FLC-Buch, um dabei zu sein und eine Urkunde in Bronze auf der Party zu erhalten. Mitmachen können alle Kinder, die nach den Sommerferien mindestens in die fünfte Klasse gehen.