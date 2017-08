Fernwärmearbeiten : Kieler Straße ab morgen zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die Hinweisschilder am Ilsahl und bei der Hauptstelle der Sparkasse verkünden es schon lange, doch morgen wird es ernst: Im Laufe des Vormittags wird die Kieler Straße stadteinwärts hinter der Bismarckstraße bis zur Einmündung der Anscharstraße voll für den Autoverkehr gesperrt. Das soll bis in den November hinein gelten.

Die Stadtwerke (SWN) bauen in dem Abschnitt ihre neue Fernwärmeleitung ein. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Die Anscharstraße bleibt befahrbar. „Der Zugang zu allen Gebäuden bleibt gewährleistet, aber nicht für Pkw. Die Anwohner müssen sich während der Bauzeit andere Parkplätze suchen“, sagte Ludwig Feldmann, der bei den Stadtwerken zuständige Teamleiter für den Fernwärmebau. Feldmann: „Das ist natürlich eine Beeinträchtigung, aber wegen der Vollsperrung nicht zu vermeiden.“

Die Stadtwerke beginnen bei der Bismarckstraße und arbeiten sich zur Anscharstraße vor. Anliegern wird ermöglicht, vom Kuhberg aus bis zur eigentlichen Baustelle in die Kieler Straße einzufahren. An der Kreuzung Anschar-/ Kieler Straße werden entsprechende Verkehrszeichen mit dem Hinweis „Anlieger bis Baustelle frei“ aufgestellt.

Die Bismarckstraße, in der seit April bereits die Fernwärmeleitung erneuert wurde, wird dann wieder offen sein. „Für eine Übergangszeit von drei bis vier Wochen aber nur einspurig mit einer Bedarfsampel“, sagte Feldmann.

In der Bismarckstraße gilt an beiden Seiten ein absolutes Halteverbot, teilweise auch in der Christianstraße, damit der Verkehr auf dieser wichtigen Umleitungsstrecke fließen kann. Die Hauptumleitung aus Richtung Norden führt über den Ilsahl, die Christianstraße und den Kuhberg. Wer stadtauswärts fährt, soll den Weg über die Johannisstraße, Rendsburger Straße, die Max-Johannsen-Brücke und den Ilsahl zur Kieler Straße nehmen.

Die Bushaltestelle Anscharstraße wird aufgehoben. Für die Busse der Linie 1 gibt es stattdessen zusätzliche Haltepunkte am Parkcenter und am Kuhberg (beim Kundencenter der Stadtwerke).



