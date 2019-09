Heftige Kontroverse : Kfz-Zulassung in Neumünster: Der Engpass sorgt im Rat für Kritik

Die Ratspolitiker fordern am Dienstagabend im Stadtparlament die Entlastung der Mitarbeiter.

von Hannes Harding

03. September 2019, 19:39 Uhr

Eine heiße Diskussion gab es gestern Nachmittag gleich zu Beginn der Ratsversammlung. Auslöser war die Antwort der Verwaltung auf eine Große Anfrage des Ratsherrn Jürgen Joost von den Liberal-Konservativen Reformern (LKR). Dieser hatte die eingeschränkten Öffnungszeiten von Teilen der Verwaltung thematisiert und zum wiederholten Mal vor allem Missstände in der Führerschein- sowie der Kfz-Zulassungsstelle angeprangert.

Dort kommt es seit Monaten zu Einschränkungen. Vom 1. Januar bis zum 30. Juli waren an 185 Tagen Dienststellen der Stadt nur eingeschränkt geöffnet, davon entfielen allein 111 Tage auf die Zulassungsstelle. Die Führerscheinstelle war an 17 Tagen nur eingeschränkt, an 23 Tagen sogar gar nicht geöffnet. In beiden Abteilungen werden Krankheitsfälle und Personalmangel als Gründe benannt. Und während eine Untersuchung in der Führerscheinstelle bereits einen zusätzlichen Personalbedarf ergeben hat (der Courier berichtete), läuft diese Untersuchung für die Zulassungsstelle noch. „Ich erwarte aber, dass auch dort zusätzliches Personal notwendig wird“, sagte Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras.

Der OB wurde von Joost, aber auch von Sven Radestock (Grüne), Volker Andresen (SPD) und Esther Hartmann (BfB) scharf kritisiert. Die Personalentwicklung lasse zu wünschen übrig, hieß es. Die Verwaltung hätte längst im Sinne der Kunden, aber auch der überforderten Mitarbeiter reagieren müssen. CDU-Fraktionschef Gerd Kühl indes griff „unserem Kandidaten Olaf Tauras“ (in eineinhalb Jahren wird der OB neu gewählt) unter die Arme und verwies auf die Verantwortung der Sachgebietsleitung, also Stadtrat Thorsten Kubiak.

Tauras seinerseits betonte die Entschuldung, die die Stadt nur durch Sparsamkeit erreicht habe – im Gegensatz zu den kreisfreien Städten im Land. Deshalb warte er die Untersuchung in der Zulassungsstelle ab, bevor er neues Personal beantrage.