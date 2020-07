Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde : Keyvan Abbas Yavarizadeh stammt aus dem Iran und ist jetzt christlicher Diakon

Der 50-Jährige musste seine Heimat des Glaubens wegen verlassen und ist in der Flüchtlingsarbeit aktiv.

von Rolf Ziehm

20. Juli 2020, 14:35 Uhr

Die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde hat seit kurzem mit Keyvan Abbas Yavarizadeh den ersten aus dem Iran stammenden Diakon der Nordkirche – und wird den 50-Jährigen wahrscheinlich bald wieder ziehen lassen müssen. Yavarizadeh sucht neue Aufgaben und hat sich in Berlin beworben.

„Wir freuen uns, seinen Weg der Integration voller Staunen begleitet zu haben“, sagte Pastorin Isabel Frey-Ranck. Der Weg Yavarizadehs aus der für Muslime heiligen Stadt Maschhad zum Christentum und nach Neumünster ist in der Tat eine unglaubliche Reise.

Erster Kontakt mit Christen in Maschhad

Mit 17 Jahren kam er in der Millionenstadt Maschhad mit dem dort in Hauskirchenkreisen praktizierten Christentum in Kontakt. Streit mit seinem Vater war noch das geringste Problem. Wenige Jahre zuvor war der Pastor der Gemeinde in Maschhad aus religiösen Gründen hingerichtet worden.

Yavarizadeh verließ im Jahr 2000 den Iran, meist zu Fuß ging es über die Türkei, Sarajewo, Serbien, Italien nach Holland, wo er fünf Jahre lang lebte.

Freikirchliche theologische Ausbildung in Holland

Hier engagierte er sich in der baptistischen Gemeinde in TerApel, ließ sich taufen und bei der Organisation Elam theologisch ausbilden.

2005 kam er nach Deutschland, erhielt hier Asyl, ließ die Familie nachkommen. Mittlerweile ist die Ehe aber geschieden.

Flüchtlingsarbeit in Neumünster

2014 kam Keyvan Yavarizadeh nach Neumünster, half dann auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle. Die Bonhoeffer-Gemeinde stellte ihn ein und finanzierte das durch Spendenmittel. „Ich war eigentlich immer tätig als Missionar und Lehrer unter Migranten, als aktiver Christ“, sagt Yavarizadeh.

Zu seinen Aufgaben in der Flüchtlingsarbeit gehörten die Übersetzung von Gottesdiensten, muttersprachliche Sprechstunden, der Aufbau des Begegnungscafés „Coffee and more“, Glaubenskurse. Auch zum Kita-Lotsen ließ er sich ausbilden.

Ausbildung zum Diakon in Moritzburg

Jetzt folgte über zwei Jahre die Fernausbildung zum Diakon im sächsischen Moritzburg. „Das war nicht so einfach – ohne Abitur und Ausbildung mit einem freikirchlichen Hintergrund“, so Pastorin Frey-Ranck. Moritzburg ließ sich darauf ein. „Das war viel Arbeit. Die Ausbildung ist formaler als in der Freikirche“, sagte Yavarizadeh, der seine Zeit in Neumünster als „Mission Gottes“ sieht und ein gut geknüpftes Netzwerk aufgebaut hat. „Neumünster hat großes geistiges Potenzial, ich habe viele gute Freunde hier.“