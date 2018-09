Neumünster : Keramikkunst zum Schluss

Stadttöpferei: Gastkünstler präsentieren ihre Arbeiten am Freitag.

von Gabriele Vaquette

24. September 2018, 17:00 Uhr

In diesem Monat sind zwei neue Künstlerinnen zu Gast in der Stadttöpferei am Fürsthof. Valentina Savi ist aus Belgrad angereist. Anstelle von Kate Roberts, die ihre Teilnahme leider kurzfristig absagen musste, sprang Zia Fauziana für sie ein. Die Abschlusspräsentation findet am Freitag, 28. September, um 18 Uhr statt. Wie Kunst vor Ort entsteht, können Interessierte auch während der Woche im offenen Atelier zu den Öffnungszeiten (dienstags bis freitags 14 bis 16 Uhr, sonnabends 10 bis 12 Uhr) miterleben.

Valentina Savi aus Serbien ist als bildende Künstlerin, Designerin und Kunsthandwerkerin seit über zehn Jahren auf dem Gebiet der Keramikkunst aktiv. Verbindungen zwischen Körper und Raum und die Auseinandersetzung mit Konsum und Rationalismus sind Hauptthemen ihrer installativen Arbeiten. Sie mischt Keramik und Porzellan oft mit anderen Medien wie Metall, Digitaldruck oder Video. Beeinflusst ist Valentina Savić besonders von den Ideen des Bauhaus und Platons (www.valentinasavic.blogspot.de).

Keramik wird oft mit Zartheit, Zerbrechlichkeit und gleichzeitig mit dem Femininen und Häuslichen in Verbindung gebracht. Zia Fauziana aus Indonesien hinterfragt diese Klischees in ihrer künstlerischen Arbeit. Sie hat an der Fakultät für Bildende Künste und Design am Institut Teknologi in Bandung Keramikkunst studiert und war anschließend als Assistentin im Keramikstudio dieser ältesten technischen Hochschule Indonesiens tätig. Inzwischen studiert sie an der Universität der Künste in Berlin.