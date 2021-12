Die Übersicht der Sport-Termine : Kellerduell zwischen Trappenkamp und VfR Neumünster II fällt aus

Es warten aber jede Menge Handball und Tennis auf die Fans.

Neumünster | Das zweite Adventswochenende hielt beziehungsweise hält für die Sportinteressierten in und um Neumünster einige Höhepunkte parat. Neben hochklassigem Tennis kann aus einem reichhaltigen Handballprogramm ausgewählt werden. Dazu sollte noch ein sehr interessantes Fußballspiel kommen. Dieses wurde jedoch am späten Sonntagvormittag abgesagt: In der Kreisli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.