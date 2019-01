Neumünster : Keine Extrawurst, bitte!

Julia Lützner und Birgit Rohark sind gemeinsam mit einer Kollegin die einzigen weiblichen Einsatzkräfte bei der Berufswehr.

von Dörte Moritzen

04. Januar 2019, 16:56 Uhr

„In Uniform sind wir alle gleich.“ Julia Lützner (31) und Birgit Rohark (36) sind sich da absolut einig. Sie sind zwei von nur drei Frauen bei der Berufsfeuerwehr in Neumünster. Und auch wenn sie „sicher keine Extrawurst“ in der klassischen Männerdomäne bekommen, so gelten sie dennoch in diesem Metier ein wenig als Exoten – nach wie vor. Denn der Anteil der Frauen bei den Berufswehren liegt in Deutschland bei weniger als zwei Prozent.

Als Brandmeisterin Julia Lützner im März 2013 die Ausbildung zur Feuerwehr-Frau in Neumünster begann war sie die erste Frau, die diesen Weg wählte. Knapp zwei Jahre zuvor hatte sie als Rettungsassistentin hier angefangen. Die Ausbildung im Rettungsdienst hatte sie nach dem Abitur und einem freiwilligen sozialen Jahr noch in Wuppertal absolviert. Dann wollte sie in den Norden. „Da war wohl der Familienurlaub in Büsum schuld dran“, meint sie lachend. Als sich dann noch die Möglichkeit bot, sich zur Feuerwehrfrau ausbilden zu lassen, griff sie zu – und bestand den Einstellungstest sofort. „Zum Glück war ich immer sportlich, bin viel gelaufen und geritten – und habe für die Feuerwehr sogar mit dem Rauchen aufgehört“, erzählt sie. Seitdem hat es ihr auch der Brandschutz angetan.

Ähnlich geht es ihrer Kollegin und Freundin Birgit Rohark. Die stieß 2013 zur Berufsfeuerwehr Neumünster. Da hatte sie die Ausbildung zur Feuerwehrfrau schon in Solingen absolviert, nachdem sie zuvor Zahntechnikerin gelernt hatte. Denn für Frauen wie Männer gilt in der Wehr: Wer sich dort bewirbt muss bereits eine abgeschlossenen Berufsausbildung vorweisen.

„Mich hat ein Großfeuer in meiner Kindheit sehr geprägt“, berichtet Oberbrandmeisterin Rohark. Als sie zehn Jahre alt war erlebte sie in ihrer Heimat Weißwasser (Sachsen) die Waldbrandkatastrophe hautnah mit. Jahre später gab ihr ein Freund den Tipp, sich doch bei der Feuerwehr zu bewerben. Bereut hat sie es bis heute nicht.

„Man darf sicher nicht zickig sein und muss gut kontern können, wenn man zur Feuerwehr geht“, sind sich die Frauen einig. Doch beide schätzen die Teamarbeit mit den männlichen Kollegen sehr. „Durch den 24-Stunden-Dienst sind wir hier wie eine Familie“, sagen sie. Besonders wichtig sind ihnen die abwechslungsreiche Arbeit und der ständige Kontakt zu Menschen. „Kein Tag ist wie der andere“, betonen sie.

Nicht immer sind die Einsätze einfach zu verkraften – besonders wenn Kinder zu Schaden kommen. Doch das geht Frauen wie Männern ähnlich. Julia Lützner hat deshalb noch eine Zusatzqualifikation gemacht und ist jetzt auch im Team der psychosozialen Notfallversorgung tätig. Dort bekommen alle Einsatzkräfte der Stadt Neumünster Hilfe nach belastenden Einsätzen. Doch nicht nur Tod und Schmerz begleiten oft den Arbeitsalltag der beiden Frauen und ihrer männlichen Kollegen. Auch die Einsatzkräfte werden immer häufiger in Konflikte verwickelt, werden unter Alkohol- und Drogeneinfluss beschimpft oder bedroht. „Zum Glück gab es noch keine Gewalttat“, sagen beide.

Gerade bei schwierigen Einsätzen, wenn die betroffenen Menschen aufgewühlt sind, ist eine Frau im Team der Einsatzkräfte durchaus von Vorteil. „Das ist eine positive Symbiose, wenn dann Mann und Frau zusammenarbeiten. Oft können wir als Frauen beruhigend einwirken“, weiß Julia Lützner insbesondere vom Dienst auf dem Rettungswagen.

Doch auch wenn die Arbeit der Retter zunehmend rauer wird, so gibt es auch immer wieder Einsätze, nach denen die Kollegen der Feuerwehr große Dankbarkeit erfahren. Erst kürzlich, nachdem sie bei einem schweren Unfall den Fahrer reanimieren und retten konnten, kam nach Wochen ein herzliches Dankesschreiben, erinnert sich Julia Lützner. Birgit Rohark ist besonders ein Brand in Erinnerung geblieben, bei dem sie und ihre Kollegen in letzter Minute noch zwei Katze aus der Wohnung holen konnten. „Die atmeten nur noch ganz schwach. Wir haben sie dann mit Sauerstoff versorgt und in die Tierklinik gebracht“, berichtet sie. Die Besitzerin der Tiere hat sich später sehr herzlich bedankt.

Beide erfahren auch viel Zustimmung und Unterstützung von Familie und Freundeskreis. Natürlich gilt ihr Beruf als exotisch und ist auf Partys Gesprächsthema. Aber der fünfjährige Neffe bewundert seine Feuerwehr-Tante. Auch eine Oma hat schon voller Stolz einen Kuchen zum Jubiläum der Wehr gebacken.

Beide Frauen schätzen in ihrem Job die Dienstzeiten mit 24 Stunden Schicht und 48 Stunden Freizeit. „Das kommt mir entgegen, da bleibt auch Luft für Hobbys“, meint Julia Lützner, die begeisterte Reiterin ist. Ebenso wie ihre Kollegin ist sie in der Freizeit viel am Wasser beim Stand-Up-Paddling (SUP) zu finden. Eigentlich, da sind sich beide sicher, bliebe bei diesem Arbeitsrhythmus auch Zeit für Freund oder Familie. Doch beide sind Single. „Das hängt wohl auch mit dem Job zusammen“, vermuten sie. „Das ist das Manko bei einer Feuerwehrfrau. Es akzeptieren immer noch wenige, dass eine Frau in einem Männerberuf und so selbstbewusst ist“, bedauern beide. Trotzdem würden sie ihren Job anderen Frauen unbedingt empfehlen. „Ich möchte keinen anderen Beruf“, sagt Julia Lützner, und Birgit Rohark nickt. Nur ein wenig weibliche Verstärkungen wünschen sie sich.