Neumünster : Keine Angst vor großen Krabblern

Im Tierpark war am Wochenende viel los: 1500 Besucher informierten sich über Insekten, Reptilien und Pinguine.

von Christian Lipovsek

30. April 2018, 09:00 Uhr

Neumünster | Wie hält man eigentlich Spinnen? Bei welcher Temperatur fühlen sich Geckos wohl und wo sollte man Reptilien am besten kaufen? Fragen wie diese beantworten seit Sonnabend und noch bis einschließlich morgen die Mitglieder der Regionalgruppe Neumünster der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) im Affenhaus des Tierparks.

Rund 30 Tiere, von der Vogelspinne bis hin zur Kornnatter können die Besucher sich nicht nur ansehen, sondern so manches Krabbeltier auch anfassen oder sogar auf der Hand nehmen. „Wir wollen nicht nur Aufklärungsarbeit leisten, sondern auch Ängste und Vorurteile abbauen“, sagte Christina Tietz. Sie ist eines von rund 30 Mitgliedern der DGHT-Regionalgruppe. Die Besucher hatten die Möglichkeit, Reptilien von der Bartagame über den Königspython bis zur Vogelspinne hautnah kennenzulernen. „Ich habe eigentlich Angst vor Spinnen, aber ich versuche es trotzdem mal“, überwand Carmen Kornbacher aus Kiel ihre Furcht und ließ sich von Michael Bullinger eine Vogelspinne auf die Hand setzen. Respektvoll blickte auch Anny (2) auf dem Arm von Vater Christian Schmahl aus der Innenstadt, als der nicht ganz kleine Achtfüßer dort herumkrabbelte. „Ich hätte gerne eine Spinne zu Hause, aber meine Frau ist noch dagegen“, erklärte er lachend und gab die Spinne wieder ab.

Am Sonntag veranstaltete der Tierpark zudem zum dritten Mal den Weltpinguintag, der am 25. April jedes Jahr stattfindet. „Wir machen dabei auf die bedrohten Pinguinarten wie den südamerikanischen Humboldt-Pinguin aufmerksam. Seit letztem Jahr ist der Tierpark ebenfalls institutionelles Mitglied beim Verein ‚Spenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins‘, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, da ich hier Gründungsmitglied bin“, sagte Tierpark-Chefin Verena Kaspari. An verschiedenen Ständen konnten die Besucher sich bei Mitmachaktionen versuchen, zudem wurden Unterschriften gesammelt. „Spensico“ versucht t durchzusetzen, dass eine Meeresschutzzone an der Küste Chiles eingerichtet wird, da dort fast 80 Prozent aller Humboldt-Pinguine ihre Brutkolonien haben.

Insgesamt kamen am Wochenende 1500 Besucher in den Tierpark. „Das ist wirklich toll“, so Verena Kaspari.