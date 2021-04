Hein Tüt sagt “Guten Morgen“ : Kein Osterfeuer – keine Trinkgelange

Heins Nachbarin erzählt, warum sie die Osterruhe gut fand.

Heins Nachbarin lächelte Tüt am Abend des Ostermontags erleichtert zu, und so plauschten die beiden ein wenig über den Gartenzaun hinweg und tauschten ihre Ostererlebnisse aus. Na ja, so viel gebe es ja nicht zu berichten, meinte Hein. Es sei sehr, sehr entspannend gewesen, das Wetter am Sonntag und Montag ließ einen ja eher in den Winterschlaf fallen...

