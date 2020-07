Daten von Polizei, Stadt und Frauenhaus : Kein Abstieg häuslicher Gewalt in Neumünster festgestellt

Experten warnten vor einer Zunahme während des Corona Lockdowns – und befürchten nun eine große Dunkelziffer.

von Hannes Harding

12. Juli 2020, 16:26 Uhr

Zu Beginn der Corona-Krise hatten Fachleute gewarnt, dass häusliche Gewalt und Missbrauch stark zunehmen könnten, wenn Familien auf engem Raum zusammenleben müssen und soziale Kontrolle wegfällt. Bereits im Mai wurde diese These vielfach überprüft, und zumindest statistisch ließ sich keine Häufung feststellen. In Neumünster wollte es das Bündnis für Bürger (BfB) genau wissen und stellte Anfang Mai eine Kleine Anfrage an die Stadt. Das Ergebnis: Die Zahlen sind nicht gestiegen. Auch die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass die Befürchtungen zumindest für Neumünster bisher nicht eingetroffen sind.

Konkret wollte die Ratsfraktion wissen, ob die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt seit Februar signifikant zugenommen habe, ob die Zahl der Inobhutnahmen gestiegen sei und wie stark Frauenhäuser und Kindernotdienst unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ausgelastet seien.

Inobhutnahmen: In Neumünster geben die Zahlen aktuell keinen Anlass zu der Annahme, die häusliche Gewalt gegen Frauen, Männer und Kinder hätte signifikant zugenommen. So lag beispielsweise die Zahl der Inobhutnahmen im März und April, also nach der Einführung massiver Beschränkungen im öffentlichen Leben, auf dem Niveau der Vormonate.

Zuständig ist der Allgemeine Soziale Dienst (Fachdienst 52) im Rathaus. Er zählte im Januar 10, im Februar 19, im März 18 und im April 12 Fälle, in denen Kinder aus Familien genommen werden mussten, weil ein Verbleib eine Gefahr dargestellt hätte. Auf Nachfrage bestätigte Stadtsprecher Stephan Beitz, dass es auch im Mai und Juni keinen signifikanten Anstieg der Fallzahlen gegeben habe. Im Mai wurden 11 Inobhutnahmen gezählt, im Juni 15.

Häusliche Gewalt: Über angezeigte Fälle häuslicher Gewalt führt die Polizei Statistik. Und auch diese zeigt keine Ausschläge nach oben während der bisherigen coronabedingten Einschränkungen. Gegenüber der Stadt meldete die Polizeidirektion Neumünster für Januar 11, für Februar 20, für März 17 und für April 24 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. In insgesamt 23 Fällen musste demnach eine so genannte Wegweisung des gewalttätigen Partners erfolgen.

Die Zahlen für Mai und Juni sind in der jetzt veröffentlichten Antwort auf die BfB-Anfrage noch nicht enthalten. Auf Nachfrage teilt die Polizei mit: Im Mai zählte die Polizeidirektion 13 Fälle, im Juni 10. Insgesamt wurden in vier Fällen gewalttätige Partner der Wohnung verwiesen.

Frauenhaus: Das Frauenhaus habe während der Pandemiephase bis Mai keinen kontinuierlichen Anstieg der Unterbringungsfälle erlebt, heißt es vom zuständigen Fachdienst Soziale Hilfen. Die Entwicklung sei eher unstet gewesen. Anfang Mai seien 19 von 21 vorhandenen Plätzen belegt gewesen. Allerdings hätte die Kapazität zeitweise nicht ausgereicht, so dass mit Hilfe der Stadt vorübergehend zusätzliche Unterkünfte angemietet wurden.

Ohnehin sei die Situation im Frauenhaus differenziert zu betrachten, weil es schwer sei, im Einzelfall einen Zusammenhang von Hilfeersuchen und Coronafolgen herzustellen, sagt Eilika Degenhardt vom Frauenhaus Neumünster. Allerdings gebe es schon eine Auffälligkeit. Aus Beratungsstellen seien während der Corona-Einschränkungen vermehrt Rückmeldungen von Frauen gekommen, die sagten, sie hätten gar nicht die Möglichkeit, sich Hilfe zu organisieren, weil der Täter ständig um sie herum sei. Das gleiche gelte für die Kinder, die nicht in die Kita oder zur Schule gingen.

Grundsätzlich hätten die vergangenen Monate das Grundproblem erneut deutlich gemacht, dass es landesweit zu wenige Frauenhausplätze gebe, so Degenhardt. Dazu seien die Zahlen eindeutig: Im März und April konnte 20 Frauen mit 36 Kindern kein Platz geboten werden, im Mai und Juni mussten 38 Frauen mit 31 Kindern abgelehnt werden.

Dunkelziffer: Ob die Zahlen von Polizei und Stadt die Lage der Familien hinlänglich beschreiben, ist ohnehin fraglich, denn Experten gehen beim Thema häusliche Gewalt von einer besonders hohen Dunkelziffer aus.

Eine repräsentative Umfrage der TU München und des RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, die das ZDF zitiert, hat ergeben, dass rund drei Prozent der Frauen in Deutschland in der Zeit der strengen Kontaktbeschränkungen nach eigenen Angaben Opfer häuslicher Gewalt wurden. Weitere 3,6 Prozent gaben an, von ihrem Partner vergewaltigt worden zu sein. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurden Kinder Opfer von Gewalt.