Latendorf : Katja Hamann plant eine große Photovoltaikanlage für über 200 Haushalte

Es geht um eine Fläche, die zum Ortsteil Braak-Siedlung gehört. Dort ist Platz für 2700 Sonnenkollektoren.

Avatar_shz von shz.de

02. März 2020, 09:38 Uhr

Die Gemeinde Latendorf könnte eine Solaranlage bekommen. Initiatorin ist Katja Hamann. „Ich plane, auf einem Hektar meiner landwirtschaftlichen Fläche eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 750 Kilowatt Peak zu installieren“, erklärte sie. Es geht um eine Fläche, die zum Ortsteil Braak-Siedlung gehört und an der Bahntrasse Neumünster – Bad Oldesloe liegt. Dort ist Platz für 2700 Sonnenkollektoren.

„Die Fläche ist prädestiniert für eine Photovoltaikanlage. Zurzeit ist sie Ackerland. Vom Ort aus ist sie durch Knicks sichtgeschützt“, erklärte Katja Hamann. Sie ist in Braak aufgewachsen und plant die Anlage auf einem Gebiet ihrer Familie. Die 30-jährige studierte Agrarwirtschafterin lebt in Groß Buchwald (Amt Bordesholm) und berät in einer Bank Kunden zu Finanzierungen im Agrarbereich. „Dazu gehören auch Photovoltaikanlage. Weil ich also das nötige Vorwissen besitze, traue ich mir zu, so eine Anlage zu betreiben“, sagte sie weiter.

Wichtig ist Katja Hamann die Produktion von „grünem Strom“ aus Sonnenlicht, der im Vergleich zur konventionellen Stromerzeugung klimafreundlicher ist. „Mit dieser Form der erneuerbaren Energie möchte ich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Pro Jahr könnten mit der Anlage 326 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Die Freiflächenanlage soll bis 750.000 Kilowattstunden im Jahr produzieren, das entspricht dem Jahresverbrauch von 214 Haushalten“, erläuterte die Ex-Latendorferin.

Zur Anschauung verdeutlichte sie: „Solar-Module auf einem Hausdach haben eine installierte Leistung von durchschnittlich fünf Kilowatt Peak, man müsste also 150 Häuser mit Solartechnik ausstatten, um diese Leistung zu erzielen.“

Die Gemeindevertretung von Latendorf hat auf ihrer Sitzung zugestimmt, dass Katja Hamann beim Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz AG einen Antrag stellen kann. Bürgermeister Torsten Hamann, der übrigens nicht verwandt ist mit der Initiatorin,erklärte: „Mit Beeinträchtigungen der Anwohner ist nicht zu rechnen. Mit der Umwandlung von intensiver Ackerbewirtschaftung zur Grünfläche ist zudem ein höherer ökologischer Nutzen zu erwarten und keine Nachteile für die Umwelt.“ Katja Hamann ergänzte: „Die Fläche wird mit einem Zaun eingefasst, der Niederwild durchlässt, das sich dort einen Rückzugsort sichern kann.“

Die geplante Anlage ist mit einer Leistung von 750 Kilowatt Peak nicht ausschreibungspflichtig. Die Einspeisevergütungen laut dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ändern sich monatlich und liegen für Anlagen bis 750 Kilowattstunden zurzeit bei etwa 6,7 Cent pro Kilowattstunde.

Wann mit Strom aus Latendorf zu rechnen ist, kann Katja Hamann nicht sagen:„Ich stehe noch ganz am Anfang. Bis eine Baugenehmigung durch ist, können noch eineinhalb Jahre vergehen.“