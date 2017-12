Neues Evakuierungskonzept für Neumünster : Katastrophenstab gehört zu den Besten

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

von Christian Lipovsek

erstellt am 07.Dez.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras fasste es gestern in einem Satz zusammen: „Ich gehe jetzt noch beruhigter schlafen als ohnehin schon.“ Der Grund für seine besseren Träume: Der Führungsstab des Katastrophenschutzes in Neumünster gehört zu den ersten drei in der Bundesrepublik, die von der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz für nachhaltige Stabsausbildung ausgezeichnet wurde. Laut Sven Kasulke, Chef der Berufsfeuerwehr, gehört der Stab damit ins obere Drittel der gut 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland.

Zwei Jahre lang probten die insgesamt 60 haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder des Katastrophenstabes immer wieder, „mit steigender Intensität“, wie Kasulke betonte. Den Abschluss bildete erst vor wenigen Tagen die Großübung eines dreitägigen Stromausfalls im tiefsten Winter sowie eines Zugunfalls mit Gefahrgut. Trainiert wurde unter realistischen Voraussetzungen auch gemeinsam mit weiteren Organisationen wie Polizei, Bundespolizei oder Stadtwerken (der Courier berichtete). „Das war ein speziell auf Neumünster zugeschnittenes Szenario“, erklärte Sven Kasulke. Er kündigte für das kommende Jahr zum einen weitere Übungen an. Unter anderem will die Landesfeuerwehrschule im September eine Stabsübung im Gefahrenabwehrzentrum organisieren. Zum anderen sitzt Kasulke am Evakuierungskonzept für die Stadt. „Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir in Neumünster große Gebiete räumen müssen, weil eine Bombe im Boden gefunden wird.“