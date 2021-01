Neumünster : Kassen erstatten bei Pflegebedürftigkeit und Behinderung Fahrtkosten zum Impfzentrum

Wenn eine Impfung durch mobile Teams nicht möglich ist, kommt die Krankenkasse für Transportkosten auf.

von Dörte Moritzen

20. Januar 2021, 12:03 Uhr

Ältere Neumünsteraner, die sich in den kommenden Wochen im Impfzentrum an den Holstenhallen gegen das Coronavirus impfen lassen, können unter bestimmten Voraussetzungen die Fahrtkosten von den Krankenkassen erstattet bekommen. Darauf weist der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Holger Hammerich, hin.

Der Verband der gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV-Spitzenverband, hat den Krankenkassen empfohlen, in Fällen, in denen die Schutzimpfung nicht durch ein mobiles Impfteam sichergestellt wird, Fahrkosten für das medizinisch notwendige Transportmittel für Anspruchsberechtigte bis zum nächst erreichbaren Impfzentrum zu übernehmen. „Das betrifft danach insbesondere Versicherte, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung, „Bl“ für Blindheit oder „H“ für Hilflosigkeit besitzen oder eine Einstufung in den Pflegegrad 3, 4 oder 5 nachweisen können“, erklärte Janka Hegemeister, Pressesprecherin des GKV-Spitzenverbandes in Berlin auf Nachfrage.

Bei der Einstufung in den Pflegegrad 3 muss zugleich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität vorliegen, die einen Bedarf an einer Beförderung zur Folge hat, hieß es weiter.

Die Voraussetzungen sind laut GKV auch bei Versicherten erfüllt, die bis zum 31. Dezember 2016 in die Pflegestufe 2 eingestuft waren und seit 1. Januar 2017 mindestens in den Pflegegrad 3 eingestuft sind.

Sollte ein Taxi oder ein höherwertiges Transportmittel erforderlich sein, bedarf es zum Nachweis des medizinisch erforderlichen Transportmittels einer Verordnung einer Krankenbeförderung von der sonst behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt, erläuterte die GKV.

Weitere Fragen zur Umsetzung müssten Versicherte direkt an ihre Krankenkasse richten.