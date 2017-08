Bundestagswahl : Kandidaten stellten sich Radler-Lobby

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Wie stehen die Bundestagskandidaten im Wahlkreis 6 Plön/Neumünster zur Verkehrswende hin zum Vorrang für Radfahrer, Fußgänger und den ÖPNV? Das nämlich fordert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club.

Dr. Birgit Malecha-Nissen (SPD), Susanne Elbert (Grüne) Lorenz Gösta Beutin (Linke), Martin Josef Wolf (FDP) und Holger Steffen (Freie Wähler) stellten sich in der vom ADFC-Kreisvorsitzenden Kurt Feldmann-Jäger moderierten Runde den Fragen der 42 Zuhörer im Restaurant der Holstenhalle. Das Büro von Melanie Bernstein hatte kurzfristig die Teilnahme der CDU-Bewerberin abgesagt – da wusste noch niemand im Raum vom tragischen Tod ihres Mannes.

Linken-Kandidat Beutin machte sich die ADFC-Forderung der „sozial-ökonomischen Verkehrswende“ zu eigen und kritisierte das krasse Missverhältnis zwischen 100 Millionen Euro, die 2016 in den Radwegebau flossen, und den 7 Milliarden Euro für die Autostraßen. Auch Birgit Malecha-Nissen mahnte, die „Energiewende braucht auch eine Verkehrswende und die das Fahrrad“. Wichtig für eine nachhaltige Mobilität sei es, Rad, ÖPNV und Schiene neu vernetzt zu denken.

Auch FDP-Mann Wolf nannte es wichtig, mehr Geld in die Infrastruktur zu stecken, warnte aber, besserwisserisch vorzuschreiben, was zu tun sei. „Zur Freiheit gehört auch, selbst zu entscheiden, welches Verkehrsmittel man nutzt“, sagte Wolf. Susanne Elbers sieht in den Elektorädern ganz neue Mobilitäts-Chancen, etwa für Ältere. Das Rad sei gut für die Ökologie. „Wir müssen den Weg dafür freimachen.“ Holger Steffen, selbst Taxiunternehmer, räumte eine bislang stiefmütterliche Behandlung der Radfahrer ein, sagte aber auch: „Ich wünsche mir Gleichberechtigung. Vorrang, damit habe ich Schwierigkeiten.“ Ohne Autostraßen gehe es nicht.

Verkehrspolitik, ob fürs Rad oder fürs Auto, ist meist eine Frage der kommunalen Politik. „Was kann die Bundespolitik machen?“, fragte Ulf Döhring aus dem Publikum und nannte als Denkanstöße die Umsetzung des nationalen Verkehrswegeplans, die ungleiche steuerliche Behandlung von Rad, Auto und Bahn bei der Entfernungspauschale oder die Schwierigkeiten von Radfahrern bei der Nutzung der Bahn.

Am Ende der Podiumsdiskussion sollten die Kandidaten noch die Forderungen der ADFC-Radler-Lobby nach der für sie persönlichen Priorität gewichten. Dabei stand die ADFC-Forderung nach Vorrang für Radfahrer, Fußgänger und ÖPNV vorne. Auf Platz 2 rangierte der ADFC-Vorstoß für Tempo 30 in Ortschaften und auf den dritten Rang kam die Forderung nach einem Parlamentarischen Staatssekretär für das Rad.

von Rolf Ziehm

erstellt am 26.Aug.2017 | 08:30 Uhr