Rendswühren : Kampf um Mindestabstand der Windräder

Die Anlagen in den Siedlungen von Rendswühren sollen mindestens 800 Meter Abstand haben. Eine neue Wasserversorgung ist geplant.

Avatar_shz von shz.de

14. Oktober 2020, 16:36 Uhr

Die Rendswührener sind nach wie vor besorgt, wenn es um die Windkraftplanung geht. Die unterschiedliche Bewertung der einzelnen Ortsteile stößt auf Kritik.

„Wind und Wasser haben offensichtlich immer eine gewisse Anziehungskraft“, begrüßte Rendswührens Bürgermeister Dr. Thomas Bahr im Gemeindezentrum Neuenrade neben den zehn anwesenden Ortspolitikern auch 30 Rendswührener Zuhörer zur Gemeindevertretersitzung. „Wir hatten mit dem höheren Andrang gerechnet und sind deswegen bereits auf das Gemeindezentrum ausgewichen. Immerhin standen mit einer neuen Wasserversorgung in Neuenrade-Hollenbek und Veränderungen der aktuellen Windkraftplanung gleich zwei wichtige Themen auf der Tagesordnung.

Wasserversorgung: „Hintergrund für die Planung einer neuen Wasserversorgung in Neuenrade-Hollenbek ist die erreichte Kapazitätsgrenze der beiden aktiven Brunnen“, erklärte Bürgermeister Bahr. Außerdem möchten noch einige Anwohner ihre Häuser anschließen, die bislang über eigene Brunnen versorgt werden. Hinzu kommen auch noch fünf geplante Baugrundstücke. Eine Erweiterung der vorhandenen Brunnen und Anlage ist weder technisch noch aus Kostensicht sinnvoll, hieß es. Daher soll jetzt nach Beschluss der Gemeindevertretung eine neue Wasserversorgung aufgebaut werden.

Windkraft: Außerdem stand als zweites großes Thema die Windkraftentwicklung in der Gemeinde auf der Tagesordnung. Danach ist Rendswühren von zwei Eignungsgebieten betroffen. Während im Gebiet südwestlich von Rendswühren im aktuellen vierten Entwurf nur geringfügige Änderungen vorliegen, wurde in der Eignungsfläche östlich der bestehenden Windkraftbebauung in Altbokhorst eine Fläche nach Süden verschoben.

Wie der beratende Landschaftsarchitekt Enno Meier-Schomburg mitteilte, endet die Frist für Stellungnahmen zur aktuellen Planung am 23. Oktober. Bis dahin muss auch die Gemeinde reagiert haben. „Wir appellieren an den Grundsatz der Gleichbehandlung“, sagte Thomas Bahr zur vorliegenden Stellungnahme der Gemeinde.

Die historisch gewachsene Struktur der Gemeinde bestehe in der Besonderheit mehrerer kleiner Siedlungsbereiche wie Dreikronen, Altenrade oder Griesenbötel. Diese Ortslagen müssten bei einer Gleichbehandlung von Siedlungsteilen im Innen- und Außenbereich anders bewertet werden. „Wir wollen diese Ortsteile als Innenbereich gewertet bekommen. Damit müssten die Abstände von Windkraftanlagen nicht mindestens 400 Meter, sondern 800 Meter betragen, heißt es aus Rendswühren. Außerdem sollen sogenannte unzerschnittene Landschaftsteile berücksichtigt werden.

Digitalisierung: Wie Rendswührens Bürgermeister mitteilte, gehe es mit der Digitalisierung der Schule voran. Auch die Glasfaserversorgung in den Außenbereichen der Gemeinde soll weiterentwickelt werden.

Zweite Kita-Gruppe: Außerdem wurde über die Einrichtung einer zweiten Kindergartengruppe auf Hof Viehbrook beraten. Die Einrichtung einer zweiten „Naturgruppe Bauernhofkindergarten“ zum 1. August 2021 wurde befürwortet.