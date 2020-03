Bordesholm : Kabbeleien auf der Bühne machten Freude

Anni Heger und Vanessa Maurischat amüsierten das Publikum im Savoy.

03. März 2020, 15:05 Uhr

Was sich liebt, das neckt sich. Selten fand eine alte Binsenweisheit so extrem ihre Bestätigung wie beim frech-subversiven Auftritt des Comedy-Duos Anni Heger und Vanessa Maurischat vor 130 Besuchern im gut gefüllten Bordesholmer Savoy.

Tolle Stimmen, schöne Musik und Lebensweisheiten von den beiden „Power-Schnecken“ bieten Abstand vom stressigen Alltag zu Hause. Doch lässt sich dieser ja nie ganz abstreifen, und Kabbeleien und Neckigkeiten zwischen Paaren sind unterschwellig immer da. Anni Heger, ostfriesisches Multitalent, weiß das. Daher triezt sie Bühnen- und Privat-Partnerin Vanessa Maurischat lustvoll und ironisch zwischen vielen Harmoniegesangsnummern altbekannter Paar-Interpreten wie Frank und Nancy Sinatra, Sonny und Cher oder Joe Cocker und Jennifer Warren.

Schnell wird klar: Hier geht es nicht nur um das Abnudeln schöner Musik mit zwei wirklich schönen Stimmen; Heger und Maurischat machen ihr ganz eigenes Ding zwischen Humor, Klamauk, Besinnlichkeit und Tiefgang. Mit Anleihen an die gute alte Tradition des Musik-Kabaretts setzt sich die studierte Kulturwissenschaftlerin Maurischat auch mal ans Klavier, wo sie formidable Tastenarbeit leistet, während die Heger Sinn suchende und melancholische Botschaften wie „Traurig kommt über Nacht“ mit viel Empathie in den Saal singt.

Bei so viel gegenseitiger Sympathie ist das Eis zwischen Bühne und Stuhlreihen schnell gebrochen, und wenn Anni Heger auch noch ihre Ukulele rauskramt und kurze Gedichte im Stile von Stefan Raabs „Rabigrammen“ zusammenzupft, mögen die Besucher die beiden Comedy-Ladies gar nicht mehr nach Hause lassen. Doch mit dem Rausschmeißer „Gib mir Zigarette“ trennt man sich dann doch, aber nur „bis zum baldigen Wiedersehen an gleicher Stelle“, wie eine Zuschauerin begeistert in den Saal ruft.