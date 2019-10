Kultur in Neumünster : Kabarett- und Comedy-„Programm mit Gift“ lockt ins Statt-Theater

Zum Auftakt gibt es am 3. Oktober das Stück „Sprachasyl“ der stotternden Theatergruppe „Block-Busters“.

von Gabriele Vaquette

01. Oktober 2019, 14:33 Uhr

Ordentlich etwas für die Lachmuskeln, scharfsinnige Analysen des täglichen Wahnsinns und Seitenhiebe auf viele Merkwürdigkeiten: Das „Programm mit Gift“ des Statt-Theaters am Haart 224 lockt mit einem bunten Kabarett- und Comedy-Strauß.

3. Oktober: „Sprachasyl“ der Gruppe „Block-Busters“

Zum Auftakt gibt es am morgigen Donnerstag, 3. Oktober, um 20 Uhr eine kleine Premiere: Die „Block-Busters“ spielen ihr Stück „Sprachasyl“. Es ist das zweite Projekt der einzigen stotternden Theatergruppe. Eine stotternde Theatergruppe? Funktioniert das? Klar! Standing Ovations im ersten Projekt ermutigten die Gruppe, sich dieses Mal an ein literarisches Meisterstück zu wagen: Maxim Gorkis „Nachtasyl“ – von der Gruppe außergewöhnlich interpretiert und umgetauft zu „Sprachasyl“ (Eintritt frei).

26. Oktober: Thomas Nicolai

Am Sonnabend, 26. Oktober, um 20 Uhr wird der Wandlungskünstler Thomas Nicolai die Bühne betreten. Nach seinem erfolgreichen Programm „URST“ wird der gefeierte Comedian nun etwas Neues „vorspielen“. Mit dabei Robert Neumann, der dem Ganzen einen einzigartigen musikalischen Rahmen gibt.

16. November: Don Clarke

Der Star aus dem Hamburger „Schmidts Tivoli“, Don Clarke, ist am Sonnabend, 16. November, zu Gast in Neumünster. Mit nun fast „Sex und sechzig“ will er es noch einmal wissen. Der Comedian fängt dort an, wo er niemals aufgehört hat – beim Nichtstun; das Statt-Theater kündigt eine „Schneise der Zwerchfellvernichtung“ an.

29. November: Poetry Slam

Am Freitag, 29. November, startet dann um 20 Uhr wieder der Neumünsteraner Poetry-Slam, das „Statt-Gespräch“.

13. Dezember: Michael Krebs

Sensationell und unverschämt rockig, wird es am Freitag, 13. Dezember, ab 20 Uhr. Der Exil-Schwabe Michael Krebs feiert bei Liveshows den kalkulierten Kontrollverlust. Der Songwriter fegt mit viel Begeisterung und Partylaune durch seine Lieder. Die Show beginnt um 20 Uhr.

14. Dezember: Liederlukas

Zum Abschluss des Jahres kommt Sonnabend, 14. Dezember, ab 14.30 Uhr noch einmal eine richtige Weihnachtsstimmung auf. „Liederlukas“ und seine musikalischen Freunde laden zu einem spannenden vorweihnachtlichen Musikabenteuer für Kinder ein, denn Weihnachten ist in Gefahr. Ein gemeiner Ganove hat den Geschenkesack vom Weihnachtsmann entführt und will seinen größten Coup vollenden: Er will Weihnachten stehlen.

Der Vorverkauf ist gestartet. Karten gibt es unter www.statttheater.de/shop oder im Kaufhaus, Kleinflecken 31 (Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 bis 13 Uhr) sowie mit Glück an der Abendkasse.