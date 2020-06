Bildung in Neumünster : Jusos fordern ausreichendes WLan an allen Schulen

Die Jungpolitiker sehen Nachholbedarf auch an Schulen, die bereits ein Breitband-Angebot haben.

Christian Lipovsek

16. Juni 2020, 15:03 Uhr

Die jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der SPD Neumünster (Jusos) fordern, dass an allen Neumünsteraner Schulen und sonstigen städtischen Bildungseinrichtungen ein mit ausreichender Signalstärke versehenes WLan bereitgestellt wird.

Dies gelte auch für Schulen, die bereits einen Zugang haben. „Wir sehen es als selbstverständlich an, dass in jedem Raum der Schule die Möglichkeit zur Nutzung besteht, auch in den Sporthallen“, sagt die Kreisvorsitzende Yaren Talia Özgür (17).

Als Zentrum der beruflichen Bildung und zentralgelegener Bildungsstandort mit vielfältigen Schulkonzepten müsse es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Breitband- und WLan-Abdeckungen unbürokratisch und praktikabel zur Verfügung stehen.