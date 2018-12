Brügge : Jurte bot Schutz vor dem Nieselregen

Adventsmarkt war trotz des Wetters gut besucht.

von shz.de

02. Dezember 2018, 19:09 Uhr

Auch dieses Jahr gab es zum ersten Advent wieder einen kleinen, aber feinen Adventsmarkt in Brügge rund um die St. Johanniskirche. An den Ständen wurden liebevoll selbst gemachte Sachen angeboten. Für jeden ist hier etwas dabei, auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Von der Erbsensuppe mit Einlage bis zu frisch gebackenen Waffeln und anderen Süßigkeiten war für alle was dabei. Für die Tombola verkauften die Konfirmanden 200 Lose, und manch einer hielt so schon ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten in den Händen. Mehrere Hundert Besucher ließen sich die gute Stimmung vom Nieselregen nicht vermiesen.