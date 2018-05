Bordesholm : Junger Mann griff beim Bezahlen in die Kasse

Polizei sucht Zeugen nach dem Vorfall im Netto-Markt.

von Susanne Otto

18. Mai 2018, 09:00 Uhr

Bordesholm | Ein bislang unbekannter Dieb griff am Mittwoch in die Kasse des Netto-Marktes an der Eiderstedter Straße in Bordesholm und erbeutete mehrere hundert Euro. Er flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Gegen 20.40 Uhr stand der etwa 20-Jährige (schlanke Statur, etwa 165 Zentimeter groß) an der Kasse und wollte einen Artikel bezahlen. Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, griff der Unbekannte hinein und flüchtete. Währenddessen sprach der junge Mann kein Wort. Das rote Basecap hatte er tief ins Gesicht gezogen. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans bekleidet. Die Polizei in Bordesholm sucht nun Zeugen für die Tat. Insbesondere zu dieser Zeit anwesende Kunden werden gebeten, sich in der Polizeistation Bordesholm unter Tel. 0 43 22 / 96 100 zu melden.